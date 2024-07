Diogo Defante lança álbum 'Tífane' e fala sobre parceria com Karol Conká

Diogo Defante, conhecido por seu trabalho como humorista e seu personagem “Repórter Doidão” na internet, decidiu agora se lançar na carreira musical. Na última quinta-feira (27/06), ele divulgou seu segundo projeto, o álbum “Tífane”, nas plataformas digitais, marcando a transição do artista de um EP para um álbum completo, após ter rodado as capitais brasileira com a turnê do seu EP “Robson”. O clipe de "Minha Vó", música que faz parte de álbum, também foi lançado no mesmo dia no canal do YouTube de Defante.

Veja:

O novo projeto de Defante apresenta crônicas criativas em formato de canções e conta com a participação de nada mais, nada menos, do que Karol Conká na faixa “Talalau”. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o humorista descreveu a parceria e a experiência de cantar ao lado da rapper como maravilha.

"Eu fiquei feliz que ela gostou da minha letra a partir do rapper que escrevi para complementar a história, deixei ela à vontade para criar e ela gostou muito do que eu já tinha escrito, então, fluiu muito”, disse Defante.

Além de “Gari”, faixa conhecida pelo público que estreou em maio após uma live misteriosa na qual Defante realizou um “chá revelação” do seu olho, o álbum "Tífane" contém outras sete faixas inéditas. O disco mantém o estilo nonsense explorado no EP, com histórias mirabolantes como a do indivíduo que "Lambe Os Homem" à meia-noite; o rapaz que se apaixonou pelo talarico em "Talalau"; e um reggae em homenagem à sua avó fofoqueira em "Minha Vó", que é a faixa-foco do projeto.

Sobre o processo criativo, Defante explicou que desenvolve suas músicas, começando com uma melodia antes de adicionar letras. "A partir dessa melodia, quando consigo completar e visualizar a música, começo a letrar um tema, desenvolver um tema que eu gosto e que não é comum”, disse.

Defante revelou que suas influências são variadas e vêm de sua vivência diária. "Acho que não tem uma influência específica. Minha vivência de ouvir música em todo canto, de todos os estilos possíveis. Eu sempre ouvi mais rock, mas naturalmente a gente ouve em cada esquina, um samba, temos essas influências no dia a dia, músicas pop que bombam no Brasil, tudo isso se junta no momento de composição e acaba sendo uma influência”, afirmou o artista.

Uma das características do humorista é explorar em seus trabalhos temas inusitados e até cômicos. Com o novo álbum, não é diferente. "Eu gosto de críticas banais, como, a do ‘Sabonete líquido’, não dá. Vou pelo caminho dos meus conhecimentos ainda não explorados”, disse aos risos.

REDESCOBERTA

Apesar de seu reconhecimento como humorista, Defante sempre teve um pé na música, começando sua carreira artística como baterista da banda Let’s Go, onde tocou por sete anos.

Em 2012, ele migrou para o humor, criando seu primeiro canal no YouTube. Desde então, acumulou milhões de seguidores no Instagram e no YouTube.

Atualmente, ele está buscando equilibrar as carreiras de comédia e música, o que, segundo Defante, tem sido um desafio gratificante para Defante. "Isso me deixa muito feliz porque trouxe à tona a música para minha vida, uma coisa que estava engasgada há anosquando minha banda acabou por questões financeiras. Então, estar conseguindo fazer shows, rodar o Brasil, ver uma galera cantando uma música que compus, eu preciso disso tanto quanto da comédia”, afirmou.

Sobre futuros shows, Defante não descartou a possibilidade de Belém estar no roteiro. "Mas estamos indo com calma até pela questão de eu ter compromissos com o quadro 'Rango Brabo', meu canal, com os vídeos que não quero deixar de postar, mas aos poucos vamos chegando nos lugares e vai ter Belém, sim”, acrescentou.