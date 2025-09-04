Capa Jornal Amazônia
Theatro da Paz recebe peça com Renata Sorrah em parceria com a Companhia Brasileira de Teatro

Peça dirigida por Marcio Abreu será apresentada entre os dias 5 e 7 de setembro, com ingressos já disponíveis

Amanda Martins
fonte

Atriz Renata Sorrah (Nana Moraes)

O Theatro da Paz  recebe a partir desta sexta-feira (5) até domingo (7) o espetáculo contemporâneo “Ao Vivo [Dentro da Cabeça de Alguém]”, criação da Companhia Brasileira de Teatro em parceria com a atriz Renata Sorrah, dentro do Projeto História. As apresentações acontecem às 20h na sexta e no sábado, e às 18h no domingo. Os ingressos estão disponíveis pelo site Ticket Fácil e na bilheteria do teatro.

Estreada em 2024, a peça já percorreu cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, e agora chega pela primeira vez à capital paraense. O espetáculo, que tem texto e direção de Marcio Abreu, propõe uma imersão no território da memória, da arte e do sonho, convidando o público a percorrer lembranças, imagens e projeções de futuro.

O elenco é formado, além de Renata Sorrah, por Rodrigo Bolzan, Rafael Bacelar, Bárbara Arakaki e Bixarte, artistas que compartilham suas próprias memórias e imaginários na construção da dramaturgia. A obra dialoga com o clássico “A Gaivota”, de Anton Tchekhov, estabelecendo conexões entre tempos históricos, subjetivos e coletivos do país atualmente.

Segundo Sorrah, a dramaturgia nasceu de uma epifania que ela teve durante os ensaios de Tchekhov nos anos 1970. “Foi um presente do Marcio Abreu para mim. Ele escreveu essa peça, essa dramaturgia, a base dela, para mim. Mas nós cinco, no processo de ensaio, também participamos. Cada um com as suas memórias, com os seus sonhos, com as suas ideias”, afirmou em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

A atriz explicou que a cena de abertura é inspirada em uma lembrança pessoal vivida em uma montagem no Rio de Janeiro. “É muito interessante, porque o Márcio pegou essa revelação, essa epifania que tive, e transformou em dramaturgia. A peça fala sobre o momento atual, os nossos sonhos, o Brasil, as nossas esperanças e lembranças. É muito bonita”, destacou Renata.

Esta é a primeira vez que a Companhia Brasileira de Teatro se apresenta no Pará, e Renata Sorrah comemorou o retorno à cidade. “Na década de 1990, com Shirley Valentine, eu viajei o Brasil inteiro e fui a Belém. Nunca mais tive a oportunidade de voltar. Estou muito feliz de retornar agora com a companhia. Nós somos cinco atores e é a primeira vez da companhia na cidade. O teatro é maravilhoso, um dos mais importantes do Brasil”, disse sobre levar a peça ao Theatro da Paz.

Renata contou ainda sobre a recepção calorosa que já recebeu do público paraense. “Eu falei nas redes que estou indo para Belém, já me responderam de uma maneira tão carinhosa. A lembrança que eu tenho de quando vim é a melhor possível. O público é muito amoroso, inteligente, gosta de teatro e prestigia os artistas. É muito bonito”, declarou a artista.

Novelas e personagens marcantes

Ícone da televisão, Sorrah acumula papéis marcantes na TV brasileira. Ela comentou a repercussão do remake de ‘Vale Tudo’ (1988), atualmente no ar na Globo, no qual sua personagem Heleninha Roitman foi recriada por Paolla Oliveira. “Sou fã da Paolla. Ela foi assistir à peça em São Paulo antes de começar a gravar e me pediu que desejasse sorte. Eu disse: ‘Você vai fazer lindo’. Heleninha é um personagem deslumbrante, que fiz há 30 anos, e está sendo muito bem retrabalhado agora. A adaptação da Manuela Dias é ótima, e os atores são excelentes”, afirmou.

Sobre a personagem, que enfrenta o alcoolismo na trama, Sorrah relembrou sua preparação nos anos 1980 e refletiu sobre a evolução do tema. “Na época, frequentei reuniões do AA (Alcoólicos Anônimos), discretamente, para entender melhor. Conheci histórias que me marcaram muito. Hoje, felizmente, o tema é tratado com mais abertura e há muito mais conscientização. É uma doença, mas tem como se cuidar, e o AA faz um trabalho incrível”, disse.

O trabalho de Renata, portanto, foi além das telas de televisão e dos palcos de teatro, alcançando o universo digital e conquistando novas gerações que passaram a conhecê-la também por meio da cultura dos memes. Basta navegar alguns minutos pela internet para encontrar os inúmeros gifs que nasceram a partir da atuação de Sorrah como a icônica vilã Nazaré Tedesco, em Senhora do Destino (2004).  Uma das expressões marcantes da personagem foi unida a cálculos, originando o meme da “Nazaré confusa”, que ganhou, inclusive, repercussão internacional ficando conhecida como "Math Lady" ou "Confused Math Lady". 

“Eu lido bem com isso. A maioria das mensagens é carinhosa. O meme já existe sozinho, independente da novela. É usado no mundo todo, até em países onde nem sabem que é de uma atriz brasileira. Acho adorável”, declarou.

Com mais de cinco décadas de carreira, Sorrah considera ‘Heleninha’ e ‘Nazaré’ os papéis mais marcantes da sua trajetória na TV, mas reforça que todas as escolhas da carreira foram feitas com consciência. “Sempre me perguntei se era importante para mim fazer, se eu tinha algo a dizer ao público. Hoje, olho para trás e fico contente com o que construí”, concluiu a artista. 

Como parte da programação na capital paraense, a Companhia promoverá o workshop “Dramaturgias, Performance e Processos Criativos”, nos dias 6 e 7 de setembro, no Theatro da Paz. A atividade será conduzida por Nadja Naira e Marcio Abreu, reunindo até 25 artistas em um encontro de caráter expositivo e prático, com foco em processos criativos da companhia e de outros artistas. As inscrições gratuitas foram recebidas até o dia 3 de setembro, e os selecionados terão acesso à apresentação do espetáculo no sábado (6).

SERVIÇO:

Espetáculo ‘Ao Vivo [Dentro da Cabeça de Alguém]’

  • Local: Theatro da Paz, no bairro da Campina, em Belém;
  • Datas: 5 a 7 de setembro;
  • Horários: sexta (5) e sábado (6), às 20h; domingo (7), às 18h;
  • Ingressos disponíveis no site Ticket Fácil e na bilheteria do teatro.

 

 

 

