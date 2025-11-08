Programação cultural, cinema e exposições estão disponíveis na Casa BNDES, no Mercedários UFPA

O Mercedários UFPA vai abrigar a Casa BNDES. A inauguração do espaço ocorreu neste sábado, dia 8, com a presença do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; da vice-governadora, Hana Ghassan; do reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva; e da diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

Entre os dias 9 e 21 de novembro, o espaço que abriga um dos conjuntos arquitetônicos transformar o centro histórico da cidade em um epicentro de cultura, cinema e diversidade durante a COP 30.

“É muito bom ver esse espaço aberto ao público. Por muitos anos, como foi dito aqui, não foi permitida a visitação nesse local, e agora podemos contemplar este espaço que conta a nossa história, do Pará, da Amazônia e do Brasil. Quero parabenizar todos os parceiros e o BNDES por esse trabalho maravilhoso que foi feito. Parabéns à UFPA. Esse está sendo um espaço de cultura, conhecimento e formação. A cidade de Belém e o Pará ficam muito felizes por vivermos este momento de resgate do patrimônio histórico e cultural do nosso Estado”, disse Hana Ghassan.

Com entrada gratuita, o espaço reunirá uma programação intensa de filmes, exposições, performances e experiências sensoriais que conectam arte, ciência e sustentabilidade. O destaque é o CineCOP BNDES, festival que propõe um diálogo entre o cinema e os temas centrais da conferência, levando para as telas histórias sobre a floresta, o território e a resistência dos povos da Amazônia e do Brasil.

O audiovisual é uma das formas mais potentes de conectar pessoas à agenda ambiental. Quando o cinema entra em cena, ele não apenas emociona, ele desperta consciência. O BNDES quer que a COP30 seja também um grande encontro entre cultura, inovação e esperança”, afirmou o presidente do Banco, Aloizio Mercadante.

No dia 13, às 19h, será a pré-estreia nacional de Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul. Esse será a principal atração do CineCOP BNDES. A exibição contará com a presença de Fafá de Belém, voz original de um dos personagens do filme.

Em Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul, Tainá irá treinar, junto com a ancestral e sábia Mestra Aí, para se tornar a Guardiã da Amazônia, mas, ao perder a Flecha Azul, colocará seu futuro em risco. Enquanto tenta recuperar a Flecha Azul, Tainá vai conhecer seus amigos inseparáveis: Catu, Pepe e Suri. Juntos, eles se tornarão os “Guardiões da Amazônia”. Tão diferentes uns dos outros, terão que aprender a vencer as diferenças e a valorizar a amizade para cumprir a missão: encontrar a Flecha Azul e impedir que um grande mal queime a floresta e destrua toda a Amazônia.

Vale destacar, que ao longo de 13 dias, o festival exibirá mais de 30 títulos, a partir das 15h.

Além da programação do CineCOP BNDES, a Casa BNDES também vai possibilitar que o público possa mergulhar em experiências sensoriais por meio de projeções na fachada do prédio histórico e filmes em realidade virtual. O espaço vai abrigar, ainda, a exposição inédita “Afluentes: caminhos e histórias do Fundo Amazônia”, que reúne vídeos e fotografias retratando experiências de projetos apoiados pelo Fundo, ao longo de seus 17 anos. Ao confluírem, formam um rio caudaloso, por onde navegam guardiões, gente tão diversa quanto a floresta que produzem e protegem.

Ao final da Exposição Afluentes, próximo ao Jardim Central, o público poderá vivenciar a Experiência VR Amazônia Viva, primeiro filme de realidade virtual do cineasta Estêvão Ciavatta, que oferece uma jornada em 360° pelas margens do Rio Tapajós. Já na Experiência VR Caatinga, o visitante percorre o bioma brasileiro e descobre como a resiliência e a sabedoria popular transformam a aridez em poesia e vida.

O filme, que foi eleito melhor no Festival Planeta (Barcelona, 2023), mostra as honras da casa guia feita pela cacica Raquel Tupinambá, da comunidade de Surucuá, onde também é respeitada liderança indígena.

No foyer do auditório, a Mostra “Lendas da Amazônia: Arte e Ancestralidade”, de Nelson Nabiça, apresenta esculturas de personagens como Curupira, Mapinguari e Iara, em um circuito de lendas e guardiões.

Agende-se

Datas: de 9 a 21 de novembro de 2025

Hora: 15h às 22h

Local: Mercedários UFPA, Boulevard Castilhos França, s/n – Bairro Campina, Belém-PA

Entrada gratuita, sujeita à lotação

Programação: https://casabndes.com.br/