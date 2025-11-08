Capa Jornal Amazônia
Belém recebe Mulheres Inspiradoras do Ano Amazônia em celebração aos 10 anos da plataforma

Realizada no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, a cerimônia vai marcar o lançamento do Mulheres Inspiradoras Hub COP 30, considerado o maior ecossistema feminino durante a COP 30, de 10 a 12 de novembro

Dilson Pimentel
fonte

Belém recebe Mulheres Inspiradoras do Ano Amazônia em celebração aos 10 anos da plataforma. (Divulgação)

Neste domingo (9), Belém sedia a edição especial Amazônia do Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano, iniciativa considerada a maior premiação de alta liderança feminina do Brasil. Reunindo lideranças femininas da Amazônia e de várias regiões do país, o evento celebra os 10 anos da Plataforma Mulheres Inspiradoras e antecede a abertura oficial da COP 30.
Realizada no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, a cerimônia vai marcar o lançamento do Mulheres Inspiradoras Hub COP 30, considerado o maior ecossistema feminino durante a Conferência do Clima, com programação de 10 a 12 de novembro.

Criado pela paraense Geovana Quadros, o evento retorna à cidade natal da idealizadora para celebrar uma década do movimento. Para ela, voltar à sua terra é simbólico. "Escolhi Belém para celebrar os 10 anos do Mulheres Inspiradoras porque voltar à minha terra é simbólico. A Amazônia representa a minha origem e tudo o que eu acredito. Esta edição é sobre amplificar as vozes e mostrar ao Brasil e ao mundo o poder feminino que nasce da Amazônia”, afirma Geovana Quadros, fundadora da Plataforma Mulheres Inspiradoras. A edição especial tem parceria do Ministério das Mulheres, Globo, O Liberal, Banco da Amazônia, Vibra e Copastur.

image Geovana Quadros, fundadora da Plataforma Mulheres Inspiradoras. (Divulgação)

A edição Amazônia vai homenagear mulheres que se destacam em áreas como negócios, inovação, políticas públicas, sustentabilidade e impacto social. As vencedoras do ano anterior também subirão ao palco para receber as homenageadas de 2025, simbolizando a continuidade da rede de liderança feminina. Entre as confirmadas desta edição: Gaby Amarantos, Priscila Tapajowara, Ministra das Mulheres Márcia Lopes, Ana Carol Querino (ONU Mulheres), Manzar Feres (Globo), Pajé Zeneida Lima, Daniela Grelin (Pacto Global), Tarciana Medeiros (Banco do Brasil), Irmã Henriqueta Cavalcante, entre outras.

A cerimônia terá show das Suraras do Tapajós, grupo indígena paraense reconhecido internacionalmente pela representatividade das mulheres da Amazônia.
Presidente do Mulheres Inspiradoras Pará e anfitriã da edição Amazônia, Rose Maiorana falou sobre a importância do evento. “O Pará vive um momento único, e ver as mulheres amazônidas sendo reconhecidas em um palco nacional é motivo de muito orgulho”, disse. “A força feminina está moldando o futuro da Amazônia, e o Mulheres Inspiradoras é o reflexo dessa potência”, afirmou.

Mulheres Inspiradoras do Ano

Executiva do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima também se pronunciou sobre essa importante iniciativa em Belém. “O Banco da Amazônia tem orgulho de apoiar iniciativas que fortalecem o papel da mulher na transformação econômica e sustentável da região. Este movimento liderado pelo Mulheres Inspiradoras simboliza o novo tempo em que vivemos, em que o protagonismo feminino é essencial para um desenvolvimento mais justo e inclusivo”, destacou.

E, a partir de segunda-feira (10), o Mulheres Inspiradoras Hub COP 30 dará início à programação paralela à Conferência. Serão três dias de painéis, debates e conexões sobre inovação climática, nova economia amazônica, finanças verdes, educação e equidade de gênero.

Sob o tema “Mulheres no Comando da Nova Economia Regenerativa”, o Hub reunirá lideranças empresariais, políticas, sociais e acadêmicas do Brasil e do exterior, posicionando Belém como referência global no debate sobre gênero e clima.

A participação é gratuita mediante inscrição no site da plataforma, com vagas limitadas.

Mulheres Inspiradoras Hub COP 30

Data: 10 a 12 de novembro de 2025 (10h ás 17h)

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes - Estação das Docas

Inscrições gratuitas: http://www.mulheresinspiradoras.com/cop30

.
