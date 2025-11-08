Capa Jornal Amazônia
Influenciador paraense compara preços do Rio de Janeiro com Belém em vídeo durante a COP 30

O vídeo viralizou em meio às críticas ao s preços cobrados durante a Cúpula dos Líderes

Com o vídeo, o influenciador rebateu as críticas aos preços na capital paraense durante a COP 30 (Reprodução | Redes sociais)

O influenciador paraense Thiago Guimarães publicou nas redes sociais um vídeo comparando os preços de refeições no Rio de Janeiro com os valores cobrados em Belém durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). No registro, ele se mostra surpreso com o custo de uma refeição para duas pessoas — R$ 220 — e com o preço da água de coco, vendido a R$ 20.

“Meu Deus, uma refeição para duas pessoas, R$ 220. E olha, a fila está com 50 pessoas. Meu Deus, R$ 20 numa água de coco! E eu morrendo de pena de pagar R$ 2 lá em Concórdia”, disse o influenciador, em tom leve e descontraído.

     

A publicação, em tom de humor, faz uma crítica às notícias que questionam os preços cobrados durante a conferência do clima, na capital paraense.

 
