Arraial do Pavulagem realiza 'Bumbarqueira da Floresta' na programação do Cordão do Peixe-Boi

O Instituto Arraial do Pavulagem divulgou o calendário atualizado do projeto Cordão do Peixe-Boi, que segue durante o mês de novembro com atividades lúdicas, educativas e culturais em diferentes espaços de Belém.

A programação conta com dois momentos abertos ao público. O primeiro é o evento “Bumbarqueira da Floresta”, no dia 16 de novembro, no Boulevard da Gastronomia, reunindo música, arte e saberes populares em uma celebração gratuita. Já o cortejo do Cordão do Peixe-Boi, marcado para o dia 30 de novembro, encerra o ciclo levando às ruas de Belém a força simbólica e a alegria dessa construção coletiva.

Durante todo o mês, os ensaios do Batalhão da Estrela também ocorrem de forma aberta ao público, às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados, das 16h às 18h, no Boulevard da Gastronomia. As atividades oferecem uma oportunidade de vivenciar de perto a preparação musical e performática que dá vida ao cortejo.

“O Cordão do Peixe-Boi é uma construção coletiva. Cada etapa é aprendizado e celebração. Dia 16, convidamos todos para o Boulevard da Gastronomia para um encontro que celebra nossa relação com a música e com as comunidades. No dia 30, o cortejo levará o brinquedo do Peixe-Boi de volta às ruas de Belém. Venham participar, cantar e dançar com a gente!”, convida Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem.

Projeto valoriza cultura e saberes da Amazônia

O projeto “Arrastão do Pavulagem – Cultura da Amazônia na COP30 e além” tem patrocínio máster da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem, Ministério da Cultura e Governo Federal. A iniciativa conta ainda com apoio do Governo do Pará, Prefeitura de Belém, Point do Açaí, Sesc Pará, Ferryboat Amazonas e Concaves (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis).

O projeto abrange três grandes ações culturais — Arrastão do Círio, Cordão do Peixe-Boi e Cordão do Galo — e foi um dos 140 selecionados na Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos 2024, entre mais de 8 mil inscritos.

Programação cultural aberta no dia 16 de novembro

A programação da Bumbarqueira da Floresta, no dia 16, inclui apresentações cênicas e musicais com crianças e adolescentes de comunidades parceiras. Também haverá exibição do filme “Mestre Zenóbio e o Cordão da Bicharada”, de Rivane Neuenschwander e Cao Guimarães, além do bate-papo “Oralidades sobre Cultura e Natureza”, com Renata Emin, Mestre Zenóbio Ferreira e Mestre Vital Batista (Engole Cobra), do quilombo Belos Prazeres, em Cametá.

O evento encerra com a apresentação do Arraial do Pavulagem e uma performance de Mestre Vital.

Compromisso com a educação e a cultura amazônica

A agenda reforça o compromisso do Instituto Arraial do Pavulagem com a educação ambiental, a cidadania e a valorização das tradições amazônicas, reunindo arte, saberes populares e participação comunitária em torno da figura simbólica do peixe-boi, considerado o guardião dos rios da floresta.

Além dos eventos abertos, o projeto também promove oficinas criativas e vivências educativas com crianças da Campina e do Guamá, incentivando a expressão artística e o diálogo sobre diversidade, inclusão e direitos da infância.

Serviço

Bumbarqueira da Floresta

Data: 16 de novembro (domingo)

Horário: 17h às 22h

Local: Boulevard da Gastronomia

Programação: Música, exibição de filme, bate-papo sobre cultura e natureza e apresentação do Arraial do Pavulagem.

Cortejo do Cordão do Peixe-Boi

Data: 30 de novembro (domingo)

Horário: A partir das 7h

Local: Concentração na Escadinha (Estação das Docas)

Programação: Grande cortejo com o Batalhão da Estrela, brinquedos do Peixe-Boi e participação das comunidades.