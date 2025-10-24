Arraial do Pavulagem realiza programação do Cordão do Peixe-Boi neste sábado, 25; entenda

Após quase dez anos, o Cordão do Peixe-Boi, criado e desenvolvido pelo Instituto Arraial do Pavulagem, volta neste ano para alegria dos amantes da cultura popular amazônica. A celebração desse retorno se dá com um novo ciclo de atividades que une arte e consciência ambiental, conforme afirma o Instituto. O cortejo volta a integrar o calendário do Arraial do Pavulagem em 2025, ano da COP30.

A programação de atividades iniciou na quarta-feira, 22, com os ensaios do Batalhão da Estrela (que terá cerca de 1000 brincantes). Já hoje, 25, haverá a Roda Musical, aberta ao público, no Boulevard da Gastronomia. Para Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, o retorno do Cordão do Peixe-Boi é motivo de grande alegria.

“Trazer o Cordão do Peixe-Boi de volta é um feito muito importante para nós. O folguedo traz a mensagem de que a arte e os fazeres culturais podem despertar mais consciência sobre o nosso lugar na Amazônia e o papel que cada um tem nesse equilíbrio. Ver ele de volta às ruas é reviver essa emoção, é sentir de novo o brilho, a alegria e o sentido que o Arraial tem na vida das pessoas”, afirma.

VEJA MAIS

O Cordão do Peixe-Boi é um cortejo que une arte, cultura e consciência ambiental, tendo como fio condutor a relação entre o homem e a natureza. Realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem entre 2003 e 2013, o projeto retorna em 2025, ano em que Belém sediará a COP30, reforçando o diálogo entre sustentabilidade, tradição e cidadania.

Assim como os Arrastões do Pavulagem (realizados em junho) e o Arrastão do Círio (realizado na véspera do Círio), o Cordão do Peixe-Boi combina etapas pedagógicas e formativas com apresentações artísticas que envolvem o público de todas as idades.



“A Roda Musical marca o início dos trabalhos com uma noite de muita alegria, encontro entre gerações e música ao vivo. O evento convida o público a participar da construção coletiva do cortejo, que volta a ocupar as ruas com o mesmo espírito festivo que marca as celebrações juninas e o Arrastão do Círio”, afirma o Instituto.

O projeto “Arrastão do Pavulagem – Cultura da Amazônia na COP30 e além” tem patrocínio máster da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização do Instituto Arraial do Pavulagem, Ministério da Cultura e Governo Federal – Governo do Brasil - Do Lado do Povo Brasileiro, e apoio do Governo do Estado do Pará, Prefeitura de Belém, Point do Açaí, Sesc (PA), Ferryboat Amazonas e Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves). O projeto, que contempla o Arrastão do Círio, o Cordão do Peixe-Boi e o Cordão do Galo, foi selecionado entre os 140 projetos da Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos em 2024, entre mais de 8 mil inscritos.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES - CORDÃO DO PEIXE-BOI 2025

Roda Musical com Arraial do Pavulagem

25 de outubro

Boulevard da Gastronomia

Oralidades (troca de saberes ancestrais e música ao vivo)

8 de novembro

Boulevard da Gastronomia

Cortejo do Cordão do Peixe-Boi

16 de novembro

Concentração: Boulevard da Gastronomia

SERVIÇO

Roda Musical com Arraial do Pavulagem

Data: Sábado, 25 de outubro de 2025

Horário: A partir das 19h

Local: Boulevard da Gastronomia – Belém (PA)

Entrada gratuita.