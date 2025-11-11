Capa Jornal Amazônia
Cultura

Série ‘Sustenta’ estreia manifesto na COP30 e destaca soluções reais para os desafios climáticos

Documentário Reforça protagonismo do Brasil em inovação e ação climática

O Liberal
fonte

Manifesto na COP30, marca estreia de série documental "Sustenta" com histórias sobre sustentabilidade no Brasil (Divulgação)

Nesta quinta-feira, 13, ocorre a exibição do manifesto “Sustenta” no painel “Inovando para a Ação Climática: Desbloqueando Soluções Tecnológicas para um Futuro Sustentável”, na Blue Zone da COP30, palco onde acontecem as negociações oficiais do evento.

A obra sintetiza o tema central tratado ao longo de quatro episódios, que chegam à TV aberta no ano que vem. São histórias inspiradoras de personalidades, instituições e empresas em suas trajetórias diante dos grandes desafios contemporâneos: a crise climática, as tran

formações do mundo do trabalho, a urgência da descarbonização e o papel das lideranças na construção de um futuro mais justo e regenerativo.
O “Sustenta” vai além da denúncia: apresenta soluções concretas que já transformam o Brasil, de agroflorestas na Amazônia à reciclagem em comunidades urbanas, da descarbonização empresarial a projetos de equidade racial e de gênero. “Queremos mostrar que a sustentabilidade não é apenas uma pauta ambiental, mas humana, social e econômica. A série traz vozes plurais que inspiram mudanças e apontam caminhos para um futuro em que desenvolvimento e justiça caminhem juntos”, destaca o diretor Ioram Finguerman.

Com quatro episódios de 52 minutos, “Sustenta” revela histórias inspiradoras de personalidades, instituições e empresas em suas trajetórias diante dos grandes desafios contemporâneos: a crise climática, as transformações do mundo do trabalho, a urgência da descarbonização e o papel das lideranças na construção de um futuro mais justo e regenerativo. Cada episódio mergulha em uma dimensão essencial da agenda global da sustentabilidade. Entre depoimentos de lideranças indígenas, cientistas, gestores públicos, empreendedores sociais e executivos, a série conecta ciência, cultura, inovação e política, mostrando que o futuro sustentável é resultado de diálogo e ação coletiva.

Realizada pela Golpe de Vista Filmes, produtora audiovisual dedicada a contar histórias que impactam e transformam, e pela Jazzup Sustentabilidade, agência voltada à comunicação e inovação em ESG, que desenvolve práticas e narrativas para um futuro mais sustentável, a produção é dirigida por Ioram Finguerman e tem Maria Claudia Flora como produtora e Cleisson Vidal como produtor executivo. Conta ainda com a colaboração de profissionais em ESG e sustentabilidade, como Marcus Nakagawa e Michelle Araújo.

O projeto conta com apoio institucional do Pacto Global da ONU, Capitalismo Consciente, Sistema B, Exame e Imaflora. Em 2026, a série completa será exibida em rede nacional de TV aberta.

O projeto contemplou ainda a exibição do filme “Direitos da Natureza”, no último dia 11. A produção provoca reflexão sobre a realidade de quem vive na floresta e luta diariamente pelo tema central do episódio que inaugura a série, intitulado “Amazônia Sustentável”.

“Acreditamos que comunicar sustentabilidade é tão importante quanto praticá-la. O Sustenta foi criado para dar visibilidade a histórias e soluções que inspiram mudanças reais, mostrando que o Brasil tem protagonismo e inovação para liderar a transição sustentável”, afirma Maria Claudia Flora, fundadora da Jazzup Sustentabilidade e produtora da série.
 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

COP30

documentário
Cultura
