Com paraense em destaque, COP30 inclui o esporte nas discussões sobre o clima Eventos destacam o papel do futebol para o conscientização e mobilização social em prol do meio ambiente O Liberal 11.11.25 12h28 Evento promove o esporte enquanto aborda a importância do engajamento em ações ambientais (Tarso Sarraf / O Liberal) A COP30, que está sendo realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro, também está incluindo o esporte nas discussões sobre o clima e o meio ambiente. Em meio às reuniões, dois eventos ligados ao universo esportivo vão abordar o papel do futebol como forma de mobilização social e conscientização ambiental. O primeiro deles será o "From Football Rivalry to Unity: Playing for Earth", no dia 13 de novembro, que vai tratar sobre o poder cultural da modalidade para colaborar com as mudanças climáticas. O encontro reunirá representantes e jogadores de Remo e Paysandu, além do presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, para debater como o futebol pode unir torcidas, influenciar comportamentos e incentivar ações ambientais em larga escala. O CEO do Remo, André Alves, o diretor de Marketing do Paysandu, Daniel Aragão, e outras personalidades também estarão presentes no evento. VEJA MAIS Presidente da FPF e vice da CBF lidera ações institucionais durante a COP30 em Belém O dirigente apresentará o CBF Impacta, programa nacional de sustentabilidade da instituição que comanda o futebol brasileiro Avanços que o acesso pode consolidar no Remo No mesmo dia, outro encontro também vai unir futebol e meio ambiente: o "Don’t Drop The Ball: Freestyle Football Clinic", comandado pelo belenense Ricardinho Freestyle, bicampeão mundial da modalidade e detentor de dois recordes do Guinness. O encontro convida os participantes a experimentar novas técnicas e entender como o esporte pode educar, engajar jovens e incentivar comportamentos sustentáveis. Conforme a organização, a ideia é “fomentar novas habilidades, sociais e ambientais, para garantir que não ‘se deixe a bola cair’ diante da crise climática”. Já no sábado (15), será realizado o Play for Earth FC: Football Friendly, que vai reunir clubes, ligas, atletas e torcedores em uma partida amistosa. A proposta é apresentar campanhas contra as mudanças climáticas e destacar a importância do engajamento nas causas ambientais. O jogo será realizado na Arena Premier 25. Os eventos "From Football Rivalry to Unity: Playing for Earth" e "Don’t Drop The Ball: Freestyle Football Clinic" são organizados pela TED Countdown House e serão realizados na Casa Mia, no centro histórico de Belém, com entrada livre. 