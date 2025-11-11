Capa Jornal Amazônia
CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Avanços que o acesso pode consolidar no Remo

Carlos Ferreira

Como todos dizem, acesso à Série A dá muito mais visibilidade, prestígio, dinheiro e possibilidades comerciais. No caso do Remo, daria também a consolidação de novos comportamentos implantados no Baenão pelo executivo Marcos Braz e seus assessores de gestão Cadu Furtado e Daniel Dambrós.

Além de completar a melhora das instalações no Baenão, iniciada na gestão de Sérgio Papelim, Marcos Braz promoveu avanço na postura de funcionários, no que diz respeito a horários e produtividade. Conduta profissional! Há regras e cobranças para todos no futebol remista. E o reflexo foi para o campo na gestão do técnico Guto Ferreira. O acesso, se confirmado, consolida os avanço. Mesmo que não venha, porém, a boa campanha é confirmação de caminho certo. O que vemos hoje no futebol é um Remo em linha profissional dentro e fora de campo. 

Fazer o quê? 

Com um time mutilado e desmotivado, o que Ignácio Neto pode fazer? Evitando maiores vejamos, já está no lucro. As limitações do que resta no desmanche bicolor são tão gritantes que o Coritiba venceu em ritmo de treino. 

Na sexta-feira o Papão de Ignácio Neto vai receber o Amazonas, que virá a todo vapor em sua luta contra o rebaixamento. Mais uma jornada pela dignidade, na perspectiva de, pelo menos, quebrar o jejum de sete jogos sem vitória. No entanto, sem maiores obrigações, nem credenciais. 

BAIXINHAS

* Chapecoense 0 x 1 America Mineiro. Resultadaço para o Remo, ontem à noite, em Chapecó. O Leão Azul segue na terceira posição da Série B, um ponto acima da Chape, do Criciúma e do Goiás, dois acima do Novorizontino. No outro jogo de ontem, Botafogo 1 x 0 Amazonas, em Ribeirão Preto.

* Até a rodada passada, o Avaí era um time com remotas chances de acesso. Agora o próximo adversário do Remo poderia ser mero cumpridor, mas acena como fiel da balança. Na prática comum dos "porões do futebol" (expressão de Guto Ferreira), o Avaí deverá receber estímulo financeiro de concorrentes ao acesso para atrapalhar o Leão Azul no sábado. 

* O Avaí não perde há seis rodadas na Série B (três vitórias e três empates) na gestão do técnico Vinícius Bergantim, que só perdeu os seus dois primeiros jogos, para CRB e Coritiba. Guto Ferreira, por outro lado, está invicto no Remo com seis vitórias e dois empates. 

* Paysandu encaminhando a contratação do novo executivo, que pode ser Harlei Menezes, ex-Goiás e Santa Cruz. O passo seguinte será a contratação do técnico. Em seguida, as decisões sobre quem fica, quem sai e quem vem para o elenco de 2026.

* Marcelinho muito aceso no ataque do Paysandu. De fato, é inaceitável a baixa utilização do atleta, mas apontar a ausência dele como um dos fatores do fracasso do time bicolor é confirmar as limitações de um time vergonhoso. A ridícula campanha nesta Série B é uma mancha na história do clube. 

* O Remo está apresentando suas ações socioambientais dentro dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, trabalho liderado por Renato Medeiros. São ações relevantes que tiram o clube da omissão, mas não chamam a atenção da mídia internacional nesta COP 30.

* É aí que está a perda da oportunidade. O Remo e o Paysandu tiveram em mãos um projeto de ações televisivas, que se imporiam como pautas para a imprensa e projetariam os dois protagonistas da Amazônia para o mundo como clubes engajados nas causas do meio ambiente. A miopia e o comodismo prevaleceram. 

