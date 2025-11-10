Presidente da FPF e vice da CBF lidera ações institucionais durante a COP30 em Belém

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, cumpre agenda de relacionamentos e parcerias institucionais durante a COP 30, em Belém. O evento está marcado para a próxima quarta-feira (12), às 11h, no Pavilhão do Pará (Green Zone).

O dirigente apresentará o CBF Impacta, programa nacional de sustentabilidade da entidade máxima do futebol brasileiro. O projeto tem como objetivo integrar o futebol à agenda global de responsabilidade socioambiental, com ações voltadas à redução de impactos ambientais, educação ecológica e inclusão social por meio do esporte.

Segundo a CBF, a iniciativa busca mostrar que o futebol pode ser um agente transformador, unindo sustentabilidade, governança e desenvolvimento humano. A presença de Ricardo Gluck Paul na conferência reforça o protagonismo da região Norte na pauta ambiental e o papel do esporte como ferramenta de diálogo e impacto positivo na sociedade.