Presidente da FPF e vice da CBF lidera ações institucionais durante a COP30 em Belém O dirigente apresentará o CBF Impacta, programa nacional de sustentabilidade da instituição que comanda o futebol brasileiro O Liberal 10.11.25 17h33 Ricardo Gluck Paul estará na COP 30 (Reprodução / CBF) O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF) e vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Gluck Paul, cumpre agenda de relacionamentos e parcerias institucionais durante a COP 30, em Belém. O evento está marcado para a próxima quarta-feira (12), às 11h, no Pavilhão do Pará (Green Zone). O dirigente apresentará o CBF Impacta, programa nacional de sustentabilidade da entidade máxima do futebol brasileiro. O projeto tem como objetivo integrar o futebol à agenda global de responsabilidade socioambiental, com ações voltadas à redução de impactos ambientais, educação ecológica e inclusão social por meio do esporte. Segundo a CBF, a iniciativa busca mostrar que o futebol pode ser um agente transformador, unindo sustentabilidade, governança e desenvolvimento humano. A presença de Ricardo Gluck Paul na conferência reforça o protagonismo da região Norte na pauta ambiental e o papel do esporte como ferramenta de diálogo e impacto positivo na sociedade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes ricardo gluck paul cbf fpf cop 30 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Argentinos Juniors x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino Argentinos Juniors e Belgrano jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Série A argentina Independiente Rivadavia x Central Córdoba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Botafogo-SP e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.11.25 18h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Independiente: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino Deportivo Riestra e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05