O Liberal chevron right Cultura chevron right

Pupilo de Leonardo, Thiago Carvalho fala sobre carreira, inspirações e o sonho de cantar no Pará

Natural de Belo Horizonte (MG) e criado em Esmeraldas, Thiago descobriu cedo sua paixão pela música, inspirado pelas canções sertanejas que o pai ouvia em casa

O Liberal
fonte

Pupilo de Leonardo, Thiago Carvalho fala sobre carreira, inspirações e o sonho de cantar no Pará. (Divulgação)

Com carisma mineiro e alma sertaneja, o cantor Thiago Carvalho, pupilo de Leonardo, tem conquistado espaço no cenário musical brasileiro com canções que misturam romantismo, humor e muita verdade. Em entrevista a O Liberal, o artista falou sobre sua trajetória, os aprendizados ao lado de grandes nomes da música e revelou um sonho especial: cantar e desenvolver projetos no Pará, estado que ele ainda não conhece, mas pelo qual diz ter um carinho enorme.

Natural de Belo Horizonte (MG) e criado em Esmeraldas, Thiago descobriu cedo sua paixão pela música, inspirado pelas canções sertanejas que o pai ouvia em casa. Aos 13 anos, ganhou o primeiro violão e aprendeu a tocar sozinho, com revistas de cifras. Antes dos palcos, trabalhou com a família e, aos 20, montou um trailer de sanduíches. Foi lá que aconteceu sua primeira grande apresentação, para cerca de 300 pessoas. “Ali percebi que a música era o que eu queria para a minha vida”, relembrou.

Depois de se apresentar em festas e bares, formou uma dupla sertaneja e, mais tarde, decidiu seguir carreira solo. Em 2018, lançou o DVD “O Improvável Acontece”, que marcou o início de uma nova fase. Mas foi em 2023 que a virada aconteceu: após enfrentar dificuldades em uma turnê pelo Nordeste, recebeu uma mensagem do empresário William Passarinho, da Talismã, empresa de Leonardo, convidando-o para uma parceria.

“Ter o Leonardo como parceiro e mentor é um privilégio. Ele é um ídolo, mas, acima de tudo, um ser humano incrível, com quem aprendo muito todos os dias”, contou Thiago.

Desde então, o cantor tem vivido momentos marcantes. Em Goiânia, gravou um DVD com participações de Simone Mendes, Wesley Safadão, Zé Felipe e o próprio Leonardo. Entre seus últimos lançamentos estão “Quero Não”, com Marcinho Sensação, “Mil Bocas”, com Natanzinho Lima, e “Tem Rapariga no Meio”, com Zé Cantor — todas parte do projeto Bora, gravado em Fortaleza, que viralizou no Kwai e alcançou o topo das mais tocadas da plataforma.

Comparado com frequência ao cantor Cristiano Araújo, Thiago leva as comparações com naturalidade, mas afirma não ver tanta semelhança entre os dois. “Particularmente, eu não vejo muita semelhança, mas respeito demais o Cristiano. Ele foi um artista gigante e sempre será lembrado. Por isso, faço questão de homenageá-lo nos meus shows. É um momento de emoção e gratidão. Eu costumo dizer que, se hoje o Cristiano estivesse vivo, ele seria um dos nossos maiores nomes da música sertaneja”, afirmou.

Romântico assumido, Thiago diz que gosta de cantar histórias que toquem o coração das pessoas. “Minhas músicas falam de amor, mas também têm humor, leveza, verdade. Sou um artista que acredita no poder da emoção”, definiu.

Pará

Sobre o Pará, o cantor revelou um desejo antigo. “Ainda não tive a oportunidade de cantar no Pará, mas é um sonho que quero muito realizar. Tenho vontade de fazer um show e até conduzir algum projeto por aí. O público paraense é acolhedor e apaixonado por música. E eu quero viver isso de perto”, disse.

Encerrando a conversa, Thiago compartilhou o maior objetivo de sua carreira. “Meu grande sonho é ter minhas músicas na boca do povo. Quero que as pessoas se identifiquem com elas, cantem junto e sintam o que eu sinto quando estou no palco”, desejou.

Palavras-chave

thiago carvalho

cantor leonardo
Cultura
.
