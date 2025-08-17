Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Country agita a segunda semana do Dança dos Famosos neste domingo (17)

O Grupo D, formado por Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo, abriu as apresentações da noite

O Liberal
fonte

Country agita a segunda semana do Dança dos Famosos. (Reprodução/ TV Globo)

O ritmo country embalou a segunda semana do Dança dos Famosos, exibido neste domingo (17). A noite contou com a presença da apresentadora Ana Clara, do programa Estrela da Casa, que se juntou a Milton Cunha no júri artístico. No júri técnico, permaneceram os nomes de sempre: Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Grupo D

O grupo formado por Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo abriu as apresentações da noite, dançando ao som de “Mi Vida Loca”, de Pam Tillis.

Notas:

Júri artístico: Ana Clara – 10,0; Milton Cunha – 9,9

Júri técnico: Carlinhos – 8,4; Ana Botafogo – 8,6; Zebrinha – 8,7

Grupo C

Na sequência, o Grupo C, composto por Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, se apresentou ao som de “Mercury Blues”, de Alan Jackson.

Notas:

Júri artístico: Ana Clara – 10,0; Milton Cunha – 9,4

Júri técnico: Ana Botafogo – 8,6; Zebrinha – 8,6; Carlinhos – 8,4

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dança dos Famosos 2025
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AÇÃO

Nos bastidores de Pssica: Grupo Liberal visita com exclusividade o set da série da Netflix em Belém

Literatura paraense, de Edyr Augusto, ganha nova trama com direção de Quico e Fernando Meirelles. Distribuição de produção será para 190 países

17.08.25 9h00

CINEMA

‘O Último Azul’ estreia na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado e destaca a Amazônia

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto

16.08.25 19h28

CINEMA

Atriz paraense Angela Ribeiro dá vida à 'Mulher da Casa Abandonada' em série documental no streaming

A paraense interpreta Margarida Bonetti em flashes que recriam a história

16.08.25 15h17

FORÇA, MESTRE!

Mestre Damasceno apresenta melhora e família atualiza estado de saúde nas redes sociais

O artista está na UTI desde o último dia 8 de agosto tratando uma pneumonia grave

16.08.25 14h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil

Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

15.08.25 23h16

CULTURA

Feira do Livro sedia lançamento de livros e outras atrações neste domingo (17) em Belém

Montado no Hangar e com entrada gratuita, evento deverá reunir um grande público para conferir a programação que inclui o relançamento de 'Transtempo', do saudoso escritor paraense Benedicto Monteiro, em meio a estandes com livros para todas as idades

17.08.25 9h30

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

ALEGORIAS

Arte e sustentabilidade se unem na 'Freezone Cultural Action', que será realizado em Belém na COP 30

Instalação artística reunirá esculturas, arenas culturais, gastronomia e fóruns temáticos de 9 a 21 de novembro

17.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda