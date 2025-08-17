Country agita a segunda semana do Dança dos Famosos neste domingo (17)

O ritmo country embalou a segunda semana do Dança dos Famosos, exibido neste domingo (17). A noite contou com a presença da apresentadora Ana Clara, do programa Estrela da Casa, que se juntou a Milton Cunha no júri artístico. No júri técnico, permaneceram os nomes de sempre: Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Grupo D

O grupo formado por Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo abriu as apresentações da noite, dançando ao som de “Mi Vida Loca”, de Pam Tillis.

Notas:

Júri artístico: Ana Clara – 10,0; Milton Cunha – 9,9

Júri técnico: Carlinhos – 8,4; Ana Botafogo – 8,6; Zebrinha – 8,7

Grupo C

Na sequência, o Grupo C, composto por Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, se apresentou ao som de “Mercury Blues”, de Alan Jackson.

Notas:

Júri artístico: Ana Clara – 10,0; Milton Cunha – 9,4

Júri técnico: Ana Botafogo – 8,6; Zebrinha – 8,6; Carlinhos – 8,4