Por que Wagner Moura se afastou das novelas? Ator explica
Wagner disse que já recebeu muitos convites, mas optou por não aceitar
Distante das novelas desde 2007, Wagner Moura explicou por que se afastou dos trabalhos em folhetins. O último papel do ator em uma novela foi como o vilão Olavo, de Paraíso Tropical. Antes disso, ele interpretou Gustavo, em A Lua me Disse, de 2005.
A revelação foi feita ao portal Hugo Gloss. Wagner disse que já recebeu muitos convites, mas optou por não aceitar. "Acho difícil", disse. "Fiz duas novelas, que gostei muito e aprendi demais, mas é um compromisso enorme, de quase um ano inteiro. É muito tempo", disse.
Atualmente, Wagner Moura está focado na divulgação do filme O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, candidato brasileiro ao Oscar. Inclusive, Wagner Moura é apontado pelas revistas americanas Hollywood Reporter e Variety como um dos favoritos na categoria de Melhor Ator.
O Agente Secreto estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.
