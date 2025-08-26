Deborah Secco revela isolamento social da filha após divórcio

A atriz Deborah Secco compartilhou que sua filha Maria Flor, de nove anos, passou por um período de isolamento social após o término do casamento com Hugo Moura. Em participação no podcast "Mil e Uma Tretas" nesta terça-feira (26), a artista detalhou como a separação, anunciada em 2024 após nove anos de união, impactou o comportamento da criança.

"A Maria se isolou com a minha separação do Hugo. Então, a gente teve que correr atrás desse social na escola. Ela tem amigas mais antigas no condomínio, mas foi um movimento muito grande para [ela ter] esse [ciclo] social que é tão ativo, e eu não sabia que era tanto, aos 8 anos", declarou Deborah durante o programa.

A atriz explicou que precisou flexibilizar suas regras sobre o uso de dispositivos eletrônicos para que a filha mantivesse conexão com seu grupo de amigas. Segundo Deborah, Maria Flor utiliza telas por aproximadamente 30 minutos diariamente, conciliando com uma rotina que inclui atividades extracurriculares, deveres escolares, curso de idiomas e terapia.

"As amigas saem todo fim de semana juntas, são muitos programas juntas, viajam juntas, compram roupas juntas e querem fazer as mesmas coisas. Se ela não pertence, se é a única que não assiste tela... tirar não é uma possibilidade, porque você tira ela do grupo", afirmou a atriz.

Em relação à sua vida pessoal atual, Deborah mantém um relacionamento com o produtor musical Dudu Borges desde maio de 2025. O casal tornou o romance público durante um show em São Paulo, mas optou por manter discrição sobre o relacionamento.

"Eu estou muito feliz, muito feliz. Mas o Eduardo vive essa vida pública sempre por trás, nos bastidores. É uma escolha dele, e eu respeito muito essa escolha", disse Deborah em entrevista à revista "Quem".

A atriz também comentou sobre sua própria relação com a exposição midiática. "A gente repensa quem a gente quer ser de fato. Eu acho que tenho me experimentado diferente", declarou.

Apesar de Dudu Borges trabalhar no meio artístico há anos, ele mantém um perfil discreto. "Sei o quanto deve ser difícil [para o Eduardo] se relacionar com uma pessoa pública como eu. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Nessa dinâmica, ele cede um pouquinho, e eu cedo um pouquinho. Todo mundo pergunta dele e do relacionamento, mas ele é pessoa muito discreta e escolhemos viver assim", explicou a atriz.