Dira Paes recebe título de Doutora Honoris Causa da UFPA

A atriz paraense Dira Paes foi homenageada pela Universidade Federal do Pará (UFPA) com o título de Doutora Honoris Causa. A proposição da homenagem partiu do curso de Cinema, da Faculdade de Audiovisuais, e do Instituto de Ciência das Artes, reconhecendo a trajetória de uma das maiores intérpretes do cinema, teatro e televisão do país.

Com quatro décadas de carreira, Dira Paes consolidou-se como referência artística nacional, projetando internacionalmente a Amazônia e reforçando a importância da relação entre arte, território e memória. Segundo a universidade, ao longo de sua trajetória, a atriz contribuiu para a valorização da cultura paraense e brasileira, tornando-se uma voz significativa no cenário cultural.

O título Honoris Causa é concedido a personalidades que se destacam nas áreas de ciência, artes, letras, cultura e humanidade, em reconhecimento às contribuições relevantes para a sociedade. A UFPA ainda deve divulgar a data oficial da cerimônia de entrega da honraria a Dira Paes.