Dira Paes divulga foto com Belo e Marcos Palmeira nos bastidores de 'Três Graças'

A atriz Dira Paes agitou as redes sociais nesta terça-feira (9) ao compartilhar uma foto ao lado de Belo e Marcos Palmeira nos bastidores da novela ‘Três Graças’. Na legenda, Dira destacou o clima de animação nos preparativos da trama: “As carinhas de quem estão felizes preparando um novelão! #TrêsGraças #NovaDasNove ❤️”. O registro rapidamente ganhou repercussão entre fãs, que comemoraram a reunião do elenco e demonstraram expectativa pela nova produção.

Sobre a novela ‘Três Graças’

Um mesmo fato e um mesmo destino vão unir as três protagonistas de ‘Três Graças’, a nova novela das nove da Globo, que substitui ‘Vale Tudo’ a partir do dia 20 de outubro. Escrita por Aguinaldo Silva, a trama reune um elenco de peso. As atrizes Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral vivem, respectivamente, Lígia, Gerlucce e Joélly, as três graças. A novela promete explorar drama, romance e comédia, acompanhando os desafios e segredos que conectam essas personagens, e é apontada como uma das grandes apostas da emissora para a faixa das 21h.

VEJA MAIS