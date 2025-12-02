Rosalía compra disco de Elis Regina no Rio e publica fotos com blusa do Brasil

Em passagem pelo Brasil para divulgar seu novo álbum, Lux, a cantora Rosalía aproveitou para passear pelo Rio de Janeiro.

Na segunda-feira, 1º, ela foi vista carregando consigo um disco de vinil de Elis Regina no centro da capital fluminense: o álbum Em Pleno Verão, de 1970, que tem músicas de Roberto Carlos, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Tom Jobim.

Nesta terça, 2, a artista espanhola publicou uma série de fotos da viagem, incluindo algumas vestindo uma blusa do Brasil. Outros cliques mostram a cantora garimpando na loja de vinis e tomando caipirinha.

Rosalía também foi flagrada comprando pipoca na rua e almoçou em uma churrascaria no bairro do Flamengo. A cantora realizou um evento de audição do recém-lançado Lux no último domingo, 30, para um grupo de convidados.