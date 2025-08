Spotify anuncia que vai aumentar preços de assinaturas no país; confira os novos valores

Um dos maiores aplicativos de música do mundo, o Spotify, anunciou nesta segunda-feira (4) que aumentará os preços de assinaturas premium do streaming no Brasil e em outros lugares do mundo. O reajuste começará a valer a partir do mês de setembro e abrange todos os planos oferecidos pela plataforma.

Os novos preços já aparecem no site oficial do Spotify no Brasil e a mudança também passará a valer em outras regiões, sendo: Ásia do Sul, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e região da Ásia-Pacífico. Após o anúncio do reajuste, a agência Reuters informou que as ações da empresa subiram consideravelmente o total de 7,6%.

"Para continuar inovando em nossos produtos e recursos, e proporcionar a melhor experiência possível, ocasionalmente atualizamos nossos preços", explicou a plataforma.

VEJA MAIS

Planos da plataforma de streaming:

Universitário

Contém:

1 conta premium verificada;

Desconto para estudantes (que atendam aos critérios de qualificação);

Pode cancelar quando quiser.

Individual

Contém:

1 conta premium;

Pode cancelar quando quiser;

Pode fazer uma assinatura ou pagar de uma vez só.

Duo

Contém:

2 contas premium;

Pode cancelar quando quiser;

Pode fazer uma assinatura ou pagar de uma vez só.

Família

Contém:

Até 6 contas premium ou kids;

Controle conteúdo marcado como explícito;

Acesso ao Spotify Kids;

Pode cancelar quando quiser;

Pode fazer uma assinatura ou pagar de uma vez só.

Quais serão os novos valores do Spotify?

Universitário: de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%)

de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%) Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%)

de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%) Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%)

de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%) Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90 (17,2%)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)