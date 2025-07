'Búfalo do Marajó' vira fenômeno nacional com regravação de Muriel Alves

O cantor Muriel Alves lançou no início de julho a música “Búfalo do Marajó” nas plataformas digitais, acompanhada do clipe gravado durante a gravação de seu DVD em Goiânia, disponível no YouTube. A canção, uma regravação de um sucesso paraense da Banda 007, composta por Allanzinho, já ultrapassou 1 milhão de reproduções no Spotify e o clipe se aproxima das 900 mil visualizações em apenas duas semanas.

A música virou trend nas redes sociais, com internautas de todo o país publicando vídeos dançando ao som do hit, que também ganhou versões fotográficas. Muitos desses usuários, especialmente de fora da região Norte, admitem não saber o significado do título. “Minha mente o dia inteiro sem nem saber o que é búfalo do Marajó”, escreveu um internauta ao compartilhar um vídeo dançando a música.

O nome “Búfalo do Marajó” faz referência tanto ao búfalo-d’água, símbolo da Ilha de Marajó, no Pará, quanto a uma famosa aparelhagem de som da região. A ilha possui o maior rebanho de búfalos do Brasil, e o animal é parte essencial da cultura e da economia local, sendo usado em diversas atividades. Já a aparelhagem, popular nos bailes paraenses, também adota o búfalo como ícone estético e sonoro.

Muriel Alves nasceu em Goianésia (GO) e teve seu primeiro contato com a música aos 8 anos, ao ganhar um violão de seu pai. Inspirado pelos tios que tocavam na igreja, ele rapidamente aprendeu os primeiros acordes e, em apenas dois meses, já tocava músicas completas. Aos 13 anos, começou a cantar nas gincanas escolares, incentivado pelas professoras. A escola, inclusive, instalava caixa de som e microfone no recreio para que ele se apresentasse, seus primeiros “shows”. Aos 14 anos, venceu o maior festival musical de sua cidade, promovido pelo Colégio da Polícia Militar. Aos 17, gravou seu primeiro CD em Goiânia, conquistando sucesso na região e somando números expressivos no YouTube com a música “Vagabundo Cachaceiro”.