VÍDEO: Búfalo Alemão viraliza ao esperar pacientemente por mangas no Marajó

A tranquilidade de um búfalo na orla de Soure, no Marajó, encantou as redes sociais nos últimos dias. Conhecido como "Búfalo Alemão", o animal, que já acumula quase sete mil seguidores no Instagram, virou protagonista de um vídeo em que espera pacientemente enquanto dois homens enfrentam dificuldades para colher mangas de uma árvore.

No vídeo, os homens tentam de tudo para alcançar a fruta: arremessam outras mangas, usam uma escada com rastelo e, por fim, recorrem a um instrumento próprio para colher. Apesar dos desafios, eles conseguem retirar as frutas, e o Alemão, que aguardava por perto, não perde tempo em devorá-las, com caroço e tudo.

Nos comentários, internautas se divertiram com a cena. "Não consigo sair desse vídeo", comentou uma seguidora. Outra brincou: "Com caroço e tudo 😂 eita alemão". Houve até quem planejasse visitar o Marajó por causa do búfalo: "Pronto, vou ter que ir no Marajó só pra ver o Alemão".