VÍDEO: Homem é flagrado passeando com búfalo na praia de Copacabana

Na noite da última quarta-feira (21), um homem atraiu a atenção dos visitantes da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ao sair para caminhar acompanhado de um búfalo. O protagonista desse passeio inusitado foi o influenciador Rômulo Cavalcante, natural de São José do Jacuri, em Minas Gerais.

Vídeos do momento viralizaram nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o búfalo, chamado de Diferentão, caminhando pelas areias da praia, que é uma das mais famosas do mundo, e chamando a atenção de curiosos. Veja:

O passeio, no entanto, foi interrompido quando Rômulo foi abordado por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop). Aos agentes, o influenciador explicou que estava a caminho de Campos dos Goytacazes e fez uma parada em Copacabana para que o búfalo pudesse descansar e conhecer o mar.

"Acho que alguém denunciou e a Guarda (Municipal) foi lá. Estava com pouca gente (a praia). Mas, quando ele foi andando, foi surgindo gente. Aí, os guardas pediram para que a gente tirasse ele, por questão de segurança. Então, decidimos tirá-lo. Diferentão tinha o sonho de conhecer o mar", brincou o influenciador.

Rômulo é dono do animal há três anos e disse que chegou ao Rio na última terça-feira (20). Apesar de apresentar a documentação do animal, o mineiro foi orientado a retornar com Diferentão para a carreta por questões de segurança.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)