VÍDEO: Mulher míope confunde saco plástico com galinha ciscando e diverte a web

Uma situação inusitada e engraçada viralizou nas redes sociais recentemente. Uma mulher confundiu um saco de presente na rua com uma galinha ciscando e compartilhou o momento em vídeo. A influenciadora Carol Gonçalves, responsável pelo registro, não conteve o riso ao perceber que a "galinha" era, na verdade, apenas um saco plástico balançando ao vento.

No vídeo, publicado em seu perfil no TikTok, Carol narra o instante em que avista o que acredita ser uma galinha ciscando no meio da rua. "Gente, eu andando aqui na rua e achando que aquilo era uma galinha", comentou, rindo da situação. "E olha que eu tava com óculos, viu 😂", acrescentou.

O vídeo viralizou e, nos comentários, internautas se identificaram com a confusão causada pela miopia. "Eu tô de óculos, entregando o celular na minha cara, só percebi que era um saco porque ela falou 🥺", escreveu uma seguidora. "A vida do míope não é fácil 😂", comentou outro, destacando o quanto a cena é comum entre os que têm problemas de visão.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)