VÍDEO: Bispos 'vendem' folhas usadas como roupas por Adão e Eva a R$ 5 mil e confundem a web

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias deixou muitos internautas intrigados e confusos. Nas imagens, dois supostos bispos anunciam a venda das folhas que Adão e Eva usavam no Paraíso, por nada mais, nada menos que R$ 5 mil. A história, no entanto, não passa de uma grande brincadeira.

Os personagens "bispo Wanderson" e "bispa Michele" são, na verdade, criações de um canal de comédia no TikTok. A dupla faz parte da Igreja Sagrada Oferta, uma igreja fictícia criada para satirizar atitudes e discursos de alguns líderes religiosos que exploram a fé dos fiéis.

No vídeo que viralizou, o casal anuncia a venda das folhas sagradas com um tom de seriedade, o que contribuiu para a confusão de muitos internautas. "As folhas que Eva e Adão utilizavam como vestes, para tampar as partes íntimas, você pode adquirir pela oferta de R$ 5 mil. As maiores, que cobriam a parte de baixo, são mais caras e as menores, que cobriam a parte de cima, saem por R$ 2,5 mil", diz o personagem, completando que os itens vêm "diretamente do Jardim do Éden".

Além das folhas, a dupla também oferece pimentas do Jardim do Éden ungidas para "abençoar a vida", além de balões com "ar ungido".

Desde que começaram a publicar vídeos em dezembro de 2021, os comediantes acumulam quase 150 mil seguidores no TikTok, onde continuam a provocar a web com suas paródias. Apesar do tom cômico, muitos internautas se mostraram confusos. "O mundo ficou tão maluco que eu vejo uma coisa dessa e preciso pensar se não é sério mesmo", comentou um usuário. "Mesmo sabendo que é meme eu ainda fico preocupado kkkk", brincou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)