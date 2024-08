VÍDEO: Rottweiler fica com medo de pinscher durante passeio e cena diverte web

Um filhote de rottweiler de cinco meses chamado Feijão viralizou nas redes sociais após protagonizar uma cena inusitada durante um passeio. O cachorro, que normalmente é visto como uma raça imponente, mostrou seu lado mais fofo e medroso ao ser confrontado por um pinscher, bem menor em tamanho. Após o susto, Feijão precisou ser carregado no colo pelo seu tutor durante todo o trajeto de volta para casa.

No vídeo compartilhado na conta oficial dos pets de seus tutores, é possível ver o cãozinho sendo levado no colo, todo calmo, depois do agitado encontro. "Um 'princeso' medroso no colo 😅", diz a legenda.

Apesar de ser um rottweiler, Feijão é extremamente sociável e carinhoso, segundo vídeos compartilhados no TikTok. Nas redes sociais, os tutores mostram alguns momentos engraçados do cãozinho, que, além de ter medo de pinscher, também se assusta com escadas rolantes.

A reação do filhote diante do pinscher gerou diversos comentários divertidos nas redes sociais. "Um pinscher coloca todo mundo para correr mesmo", disse um seguidor. "E quem não tem medo de pinscher? 😂", brincou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)