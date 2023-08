Búfalo na Marambaia: vídeo mostra animal passeando em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um búfalo parado em uma rua do conjunto Gleba 1, no bairro da Marambaia, em Belém. As imagens foram feitas de dentro de uma casa que fica em frente à rua onde o animal estava. Entretanto, ainda não há confirmação oficial da data do registro. Por meio do Google Street View é possível identificar que o local é na Passagem P.3, à esquina da travessa SN 5, bem perto da Rua da Marinha. Dá para identificar no vídeo que o animal não estava amarrado e andava livremente.

É possível ouvir uma voz masculina comentando "agora eu parei, moleque! Não, bora embora, bora embora!". Em seguida, uma voz feminina diz "que nada, bora botar pra casa; fazer leite do Marajó". Seriam as duas pessoas que gravaram o vídeo, de dentro da casa, onde também se ouve um cachorro latindo ao ver o búfalo. O vídeo tem 13 segundos e termina com o animal defecando e depois indo embora.

O búfalo é o animal símbolo do Arquipélago do Marajó, no Pará. Não é comum ser encontrado em Belém. Por conta disso, o vídeo tem gerado curiosidade em grupos do WhatsApp.