No Pará, vaca se joga de ponte e é resgatada nas margens do Rio Tocantins; vídeo

Um fato, no mínimo, inusitado repercute desde ontem (26) nas redes sociais. Em um vídeo capturado por um motorista, uma vaca aparece circulando tranquilamente pela Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, que liga os núcleos Nova Marabá e São Félix, no município de Marabá, sudeste do Estado.

Na sequência de imagens, o animal transita tranquilamente na pista, entre os veículos e os trilhos da Estrada de Ferro Carajás. As imagens não mostram o momento exato em que a vaca salta da ponte, onde é possível ver que apenas uma mureta baixa limita a pista. Mas em um segundo vídeo, o animal já aparece nas águas do Rio Tocantins. Pescadores das redondezas aparecem trazendo o animal para a margem do rio.

Ainda não há informações sobre quem seria o proprietário do animal ou como ele teria ido parar sobre a ponte, que costuma ter um fluxo intenso de veículos pesados e de passeio, diariamente.

