Boi invade unidade hospitalar pela 'porta da frente' e assusta pacientes; vídeo

Funcionários, acompanhantes e pacientes se espantaram com o surgimento de um grande boi em pleno corredor da Unidade de Atenção Primária à Saúde do Bairro Belvedere, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesta terça-feira (12).

As informações são de que o animal entrou pela "porta da frente" e, já corredor assustou um homem, que acompanha um usuário, e também servidores da unidade hospitalar. Não há informações sobre como o boi foi retirado da UPA.

