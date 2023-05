Homem se surpreende ao "pescar" gato de verdade em máquina de pelúcias no MS; vídeo

O empresário Rider soares, de 39 anos, se surpreendeu com o "prêmio" que conseguiu em uma máquina de pelúcias, localizada em um posto de combustíveis na cidade de Nioaque, no Mato Grosso do Sul. Após "pescar" uma pelúcia de elefante no brinquedo, quem sai pelo espaço de retirada é simplesmente um gato laranja, que aparentava estar dormindo ao se espreguiçar todo. A cena inusitada rendeu muita gargalhada para quem presenciou a cena e para os internautas. Veja o vídeo:

Rider estava em direção à cidade de Bonito quando decidiu para no posto e decidiu se divertir um pouco na máquina de pelúcias. “Fui passar final de semana com a família [em Bonito] e sempre que tem essas máquinas de pegar urso, paro para jogar e brincar. Foi muito engraçado. Não acreditei quando vi. Fiquei sem acreditar”, relembrou o empresário.

Ele ainda tirou uma foto com o gato, que aparenta ser bem amigável. “Acho que era do posto. Ele era muito mansinho, seguiu a vida dele”.

Rider aproveitou e tirou uma foto com o gato. (Reprodução/Arquivo Pessoal)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)