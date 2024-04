Governo identifica R$ 3,5 milhões de desvio em sistema; foram recuperados R$ 2 milhões

O governo identificou um desvio de R$ 3,5 milhões em recursos do Ministério da Gestão e da Inovação em Recursos Públicos, dos quais R$ 2 milhões foram recuperados, com a invasão ao sistema oficial de pagamentos da União. A informação foi divulgada, nesta terça-feira (23), pelo jornal Folha de S. Paulo.

Conforme o próprio governo federal, a tentativa de desvios ocorreu no dia 5 deste mês de abril. Dias após, houve uma nova tentativa de movimentação, que somou R$ 9 milhões, do mesmo Ministério da Gestão e da Inovação em Recursos Públicos. No entanto, desta vez, o ataque foi frustrado.

Investigações seguem para identificar fraudadores

Ainda não há confirmação se houve participação de servidores públicos ou de outras pessoas no crime. Outros valores podem ter sido desviados de outros ministérios. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, a segurança do sistema está preservada.

A Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) investigam a invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). O Siafi é usado pelo governo para pagar credores, enviar transferências a Estados e municípios e repassar o salário dos servidores públicos.

Conforme o Estadão apurou, o governo identificou que a fraude ocorreu com a alteração dos dados bancários do fornecedor que deveria receber o dinheiro do governo. Ao identificar a movimentação, o ministério conseguiu recuperar R$ 2 milhões porque o dinheiro ainda não havia saído da conta bancária do destinatário. O restante acabou sendo sacado ou transferido.