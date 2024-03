BBB 24: Alane fala sobre Carabao e búfalo do Marajó para Beatriz: 'É tipo um rinoceronte'

Durante uma conversa na tarde desta quarta-feira (27), na casa do BBB 24, Alane compartilhou com Beatriz detalhes sobre a aparelhagem Carabao e a peculiaridade dos búfalos, animais considerados símbolos da Ilha do Marajó.

"Tu vai na sorveteria e tu pede um sorvete de açaí e, eu juro por Deus, que se tu fizeres assim [se referindo a oferecer o alimento ao animal], o búfalo lambe. Amiga, é um búfalo", explicou a paraense.

A história despertou o interesse da vendedora, que manifestou o desejo de poder conhecer um desses animais se um dia vier ao Pará. “Eu quero fazer isso”, disse Beatriz. “Amiga, é um búfalo. É tipo um rinoceronte”, compara Alane. "Eu nunca vi na minha vida um búfalo", contou Beatriz.

Na conversa, Alane também mencionou a aparelhagem Carabao, conhecida como o "Furioso do Marajó”, comandada pelos DJs Tom Máximo, Moysés Santiago e Silvinho do Carabao. "Tem uma aparelhagem lá que é o Carabao, que é o búfalo do Marajó. Quando tu fores nas festas de aparelhagem, tu vais ver. Amiga, é um búfalo preto grandão", explicou Alane.