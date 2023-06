Carabao comemora aniversário com grande baile da saudade no dia 17

Casais dançando cabeça com cabeça, suor escorrendo no corpo, sorriso no rosto dos apaixonados e por que não lágrima nos olhos de quem sofre por amor? Essa é a descrição do baile do Carabao, aparelhagem paraense que completou 1 ano de atividade no dia 4 de junho e está preparando uma grande festa de aniversário no próximo sábado, 17, no estacionamento do Mangueirão, em Belém.

Sob o comando dos talentosos DJs Tom Máximo, Moysés Santiago e Silvinho do Carabao, o Furioso do Marajó promete uma festa inesquecível, reunindo os maiores artistas do Pará em uma noitada de celebração, confraternização e, é claro, muito brega marcante, a grande bandeira do Carabao. Os ingressos estão à venda no ponto de Classificados de O Liberal do Shopping Boulevard e Lojas Chillibeans.

Em entrevista exclusiva com o Grupo Liberal, os DJs do Carabao falaram sobre a trajetória da aparelhagem e os motivos de seu sucesso avassalador. "Nós três crescemos imersos na cultura de aparelhagem por conta da nossa família. Eu via meu pai tocando e, desde pequeno, sempre quis ter minha própria aparelhagem, era um sonho. Quando o momento chegou, decidimos que queríamos homenagear o búfalo, que é do Marajó, porque antes eu tocava em outra aparelhagem de lá, que é a Carroça da Saudade. Entre as raças de búfalo, vimos a 'carabao'. Esse animal é conhecido como o trator do oriente, pois é muito bravo e tem muita força e essas características estão presentes no nosso som”, conta Tom Máximo, 37 anos, com mais de 25 de história na música.

Moysés Santiago, 32, também compartilhou sua visão sobre o sucesso do Carabao. "O nosso diferencial é a presença forte da saudade marcante, que são os bregas do nosso Estado. Acompanhando o cenário, a gente viu o tanto de música boa que não era executada nas festas, mas na nossa, do Carabao, elas estão presentes fazendo a alegria de quem gosta de música boa e claro, de dançar agarradinho. Então, a gente toca de tudo, vários ritmos, mas o nosso forte é a saudade”. Ele tem vivência com aparelhagem há 22 anos.

Melhor Aparelhagem

Na última terça-feira (6), foi realizado o I Prêmio Amazônia de Música no Teatro da Paz. Entre os premiados da noite, a Carabao ganhou a categoria “Melhor Aparelhagem”, passando para trás as aparelhagens mais famosas e tradicionais do Pará. Com o feito, os DJs expressaram gratidão pelo sucesso alcançado em tão pouco tempo e revelaram seus objetivos futuros.

"Somos muito gratos pelo sucesso que estamos conquistando. Há um ano deixamos de lado outros projetos pessoais para focar no trabalho e trazer o melhor para o nosso público. É incrível ver como crescemos. Pois chegamos no mercado desacreditados, mas dentro de um ano, fomos premiados e quebramos recordes de festas no Estado, fazendo em média 25 shows por mês”, relata Silvinho do Carabao, o mais novo do trio, com 26 anos e 10 de trajetória.

Tom Máximo finalizou falando sobre a grande ambição do Carabao: levar a música paraense para todo o Brasil. "Nosso grande objetivo é levar o nosso ritmo para fora, exaltando o brega marcante. É um sonho fazer ele forte como o forró, por exemplo, que saiu do Nordeste e ganhou o Brasil e o mundo. Queremos o mesmo movimento com a nossa música”, conta.

Artistas celebram sucesso do Carabao

A festa de aniversário contará com apresentações de outros grandes artistas do Pará: Allanzinho, o Rei da Sofrência e do Arrocha, que promete emocionar o público com suas canções envolventes. As bandas Fruto Sensual, com a performance incrível de Valéria Paiva, e AR-15, com as vozes de Harrison Lemos e Carol Lemos, também estarão presentes, trazendo ainda mais energia e músicas dançantes.

Harrison Lemos, da AR-15, revelou que a banda está preparando uma super música em homenagem à aparelhagem. "Desde o início da banda, a gente sempre fez músicas em homenagem às aparelhagens e aos DJs. Como hoje a aparelhagem que mais está se destacando no Pará é o Carabao, não podíamos deixar de homenageá-los. Portanto, estamos preparando uma super música com muito carinho. É uma canção que fala de amor, com ritmo dançante, na pegada do Carabao. Vai ser um melody marcante, continuando o movimento de lançar músicas novas, na pegada de músicas do passado”, descreve o cantor.

Valéria Paiva, do Fruto Sensual, também expressou sua admiração pela aparelhagem e disse que torce para que eles façam sucesso a nível nacional. "Nesses meus 38 anos levantando a bandeira do brega, acho lindo tudo que chega para somar. E o Carabao já chegou chegando. Tem um ano de estrada, mas já é uma grande referência, com um repertório e show diferenciados. Amo várias aparelhagens do Estado, mas posso dizer que a Carabao já é uma das minhas preferidas”, finaliza a cantora.