Mangueirão volta a ser palco de shows musicais

Se o Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, já recebeu dois clássicos da Amazônia após a sua reabertura, chegou a vez da música paraense estrear como atração principal. A aparelhagem Surreal Crocodilo é protagonista da primeira apresentação artística que o Colosso do Bengui irá receber. A apresentação será neste domingo (09), em dia de Re-Pa, dessa vez válido pela oitava rodada do Parazão.

O esquenta do clássico mais jogado do Brasil – são mais de 760 partidas jogadas -, será feito pelos Djs Neto MT, Patrese, Marlon Beats, Gordo e Dinho Pressão. Ainda não se tem informações sobre como será a apresentação, já que o cronograma é definido pelo cerimonial do Governo do Estado, mas os responsáveis pela aparelhagem já confirmaram a alegria por terem sido chamados. “Estamos muito lisonjeados com o convite, até porque não é todo dia que conseguimos colocar uma aparelhagem para tocar no Mangueirão. Isso é a valorização dos artistas paraenses. Estamos muito felizes”, disse o DJ Gordo.

Mesmo com um trajetória de sucesso e de reconhecimento do público paraense, a aparelhagem Crocodilo ganhou destaque nacional após a gravação do clipe “No Chão Novinha”, de Pedro Sampaio e Anitta, em Belém, no fim de 2021. No ano passado, eles marcaram presença no Rock in Rio e no Festival Psica, apresentações que trouxeram ainda mais destaque entre os grandes nomes musicais do Brasil.

A ascensão do Crocodilo é vista com o passar do tempo. “Eu vejo isso como fruto de um trabalho bem feito, e sigo grato à Deus”, acrescenta DJ Gordo. Como particularidade em suas apresentações, a aparelhagem se destaca pelo show de luzes e leds, além da pirotecnia, que fazem o crocodilo gigante abrir a boca em suas apresentações.

PALCO DE SUCESSO

Ao longos dos seus 45 anos, o Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, foi palco de muitos eventos, não só esportivos, mas também musicais. Entre as apresentações, ocorreram shows regionais, nacionais e internacionais, abrangendo os mais diversos públicos e faixas etárias.

O grupo porto-riquenho Menudo se apresentou em Belém durante uma turnê há quase 40 anos. Na ocasião, Ricky Martin, Robi Draco Rosa, Ray Reyes, Charlie Massó e Roy Rosselló, comandavam a boy band mais famosa do mundo.

O grupo “Balão Mágico”, a dupla Sandy e Júnior, Os Trapalhões, Vintage Culture, entre outros, como evento da igreja Assembleia de Deus.

A produtora Bis Entretenimento também já realizou alguns eventos no Mangueirão, entre eles o festival Villa Mix, em 2017. A dupla Jorge e Mateus, Xand Avião, o DJ Alok e Matheus e Kauan, se apresentaram para milhares de pessoas. O evento durou quase 12 horas. No ano passado, a produtora realizou também a festa ‘Embaixador In’, com shows de Gusttavo Lima, Raí Saia Rodada e Felipe Amorim. A apresentação, com grande estrutura de palco e camarotes, toda montada no estacionamento do Estádio, bateu recordes de público, com mais de 20 mil pessoas presentes.

Até o momento, já estão pré-agendados mais de 15 eventos para o novo Mangueirão.