Bando Mastodontes lança ‘DNA de Guerra’ e planeja segundo álbum

O Bando Mastodontes lançou a nova música de trabalho "DNA de Guerra", na Sala de Ensaio, do Sesi Pará e está disponível no Youtube e outras plataformas de músicas. O single faz referência ao orixá Ogum das religiões de matriz africanas e que no sincretismo é cultuado também como São Jorge. A banda também planeja o sehgundo álbum para este ano.

Luciano Lira é ator, violonista e compositor e faz parte do Bando Mastodontes, grupo em atividade há oito anos. Atualmente é formado pelo Luciano Lira (violão, voz e composição), Jimi Britto (guitarra), Ana Marceliano (percussão, voz e composição), Fernanda Noura (voz), Caio Azevedo (bateria), Bruna Cruz (percussão, voz e composição), Loba Rodrigues (percussão), Dayvid Campos (percussão), Marcos Sarrazin (Sopros) e Rodolfo de Mendonça (baixo).

Sobre a música, Lira contou que ela foi composta em 2021 e faz referência a Ogum e a São Jorge. É uma composição em parceria da compositora Samara de Castro e a canção empresta o nome de um projeto de um amigo. "O Danilo é o idealizador de um projeto de intercâmbio artístico. Me disse que a convocatória ia abrir para artistas da américa latina e que o nome seria 'DNA de Guerra', fiquei com aquilo na cabeça. Até que num dia conversando com Samara, que também é minha companheira, sintonizamos nossas frequências na energia de Ogum e decidimos bailar com o orixá da guerra, aquele que vem para nos ajudar nas batalhas diárias, aquele que vem para nos fortalecer na hora de enfrentar e vencer as demandas", disse.

Inspirados na ancestralidade e na força do orixá Ogum, os versos da música foram escritos, ponderou o músico. "Cantamos para os seus elementos e no toque de seu barra vento, saudamos o ferro, o fogo, seu sincretismo com São Jorge, Ogum está em todos os batuques de rua, é um portal que nos conecta com nossa ancestralidade, território político- ancestral, aponta e abre caminhos, feito a navalha da espada de Ogum. DNA de Guerra fala dessa ancestralidade de luta que vem de muito longe, que vem de muito antes, tal qual enunciamos neste trecho da canção '...ela vem de Aruanda, ela vem do na Orun, que eu sou feito do ferro e do fogo de Ogum...'", declarou.

O grupo ainda está na pré-produção do segundo álbum e, por isso, sem previsão de datas de shows, mas adianta que tem viagens em mente. Lira indica ao público assistir ao programa Sala de Ensaio com a apresentação da música. "Nesse mesmo material do 'Sala de Ensaio', já apresentamos uma versão dessa faixa, que dá nome e vai abrir o caminhos do nosso segundo álbum. Também estamos planejando algumas viagens. Ainda pretendemos circular bastante com o nosso primeiro álbum - Ciranda Celestial- , já fizemos Belo Horizonte e São Paulo, e agora estamos com planos de circular mais, agora pelas cidades do Norte e do Nordeste, tentando fortalecer o nosso eixo", arguiu.

" Para além dos planos de circular mais pela região norte e nordeste, este ano pretendemos circular por mais festivais de música pelo Brasil. [...] Outra novidade para 2023 é que estamos com planos de lançar no segundo semestre um EP com poesias musicadas de poetas paraenses, queremos gravar o Bruno de Menezes, Max Martins, Olga Savary, Adalcinda Camarão e Ruy Barata. Estamos olhando com muito carinho essa pesquisa. Vamos abrir esse portal e se tudo der certo logo logo esses encontros irão acontecer, a poesia paraense merece ser enaltecida sempre", finalizou.

Serviço

Música: DNA de Guerra

Apresentação na Sala de Ensaio, do Sesi Pará

Link para assistir: clique aqui.