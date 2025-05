Allanzinho grava DVD em Belém celebrando a boemia e a música dos bares

O cantor Allanzinho realizou, na noite desta quarta-feira (21), a gravação do DVD “Pelos Bares da Cidade 2.0”, no Quintal 500, no bairro da Campina, em Belém. O projeto é uma celebração à boemia e à musicalidade que ecoa nos bares da capital paraense, locais onde amores, histórias e canções ganham vida.

O audiovisual contou com as participações especiais de Luan Costa, Nirah, Willy Lima, Klessinha e Cayan Ribeiro. A cantora Raquel dos Teclados também estava confirmada, mas não conseguiu comparecer após perder o voo de São Paulo para Belém.

“É uma continuidade de um trabalho que vem dando muito certo, graças a Deus. O primeiro, nossa, a galera pede bastante. Então a gente resolveu dar continuidade a esse trabalho’, destaca o cantor.

Com repertório escolhido a dedo e parcerias que ele faz questão de exaltar, o artista reforça que a proposta vai além da música: é uma conexão direta com as memórias afetivas da cidade. “Graças a Deus, a gente sempre vai evoluindo, fazendo um melhor que o outro. A gente espera também que esse mais novo agora, o 2.0, possa entrar na casa de vocês, nos bares, nos carros, onde vocês estiverem”, completa.

Sobre os convidados, Allanzinho reforça a admiração: “As pessoas, os nossos convidados também, são convidados que eu sou muito fã de verdade. E hoje, pra mim, tá sendo mais um sonho realizado", celebra.