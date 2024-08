Espetáculo “Lugar da Chuva” chega a Marabá nesta quarta-feira (7)

Nesta quarta-feira (7), Marabá será palco para a única apresentação do “Lugar da Chuva” na cidade. O evento será realizado às 19h30 no Partage Shopping e tem entrada gratuita. A peça teatral é fruto de uma colaboração entre o coletivo amapaense Frêmito Teatro e o Agrupamento Cynétiko, de São Paulo, que se uniram em um intercâmbio artístico para a criação deste projeto.

“Lugar da Chuva” explora a jornada de dois viajantes através de terras amapaenses, oferecendo uma visão multifacetada do Amapá. A peça inicia-se com os atores Raphael Brito e Wellington Dias, que recepcionam o público e os convidam a embarcar em um barco imaginário. A partir desse ponto, a narrativa leva os espectadores a diversos locais, reais e fictícios, do Amapá, criando um ambiente de interação e reflexão.

A dramaturgia, elaborada por Ave Terrena, é descrita como uma “dramaturgia cartográfica”. Neste formato, cada cena é concebida como uma ilha independente, mas que contribui para a composição geral do espetáculo. O texto aposta na combinação de narrativa e poesia, proporcionando uma experiência que vai além do convencional. O título “Lugar da Chuva” remete ao significado da palavra ama’pá na língua tupi-guarani, refletindo a imersão dos criadores nas vivências locais durante uma residência artística em 2017.

VEJA MAIS

O cenário do espetáculo, projetado por Daniele Desierrê, é minimalista e modular, adaptando-se às características de diferentes espaços. A cenografia integra elementos visuais, táteis e olfativos coletados durante a residência em Macapá e Santana, criando uma conexão com o ambiente amazônico. Além disso, o espetáculo conta com projeções de vídeo feitas por Luciana Ramin, que reinterpretam as paisagens amapaenses de forma poética, em contraste com registros documentais.

A concepção geral do projeto é de Otávio Oscar, que também assina a direção, iluminação e sonoplastia. Oscar propôs uma reflexão sobre a identidade e cultura amazônicas, considerando a nova faceta globalizada da Amazônia urbana, além das tradições e ancestralidades.

A circulação do espetáculo por Marabá, Canaã dos Carajás e São Luís é viabilizada pelo Instituto Cultural Vale, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Em Marabá, a peça será acompanhada de tradução em LIBRAS e audiodescrição, garantindo acessibilidade ao público. O espetáculo terá uma duração de 70 minutos e tem classificação livre.

A programação continua com apresentações em Canaã dos Carajás nos dias 9 e 10 de agosto, e em São Luís (MA) entre 15 e 17 de agosto. Em Canaã dos Carajás, incluirá um bate-papo pós-apresentação no sábado, e a apresentação em São Luís também contará com uma conversa com o público em uma das datas.