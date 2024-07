Projeto Tecendo Sonhos leva oficinas formativas em artes para adolescentes de escolas públicas

Buscando discutir um mecanismo de facilitação e promoção da inclusão na da arte em suas mais diversas manifestações, o projeto Tecendo Sonhos, coordenado pelo Grupo de Teatro Palha, chega a sua segunda edição levando oficinas de diversas linguagens para alunos de escolas públicas de Belém e região metropolitana.

Neste ano, o projeto retorna com oficinas de teatro, artes visuais, dança e música, impactando positivamente na formação de crianças, adolescentes e jovens que vivem nas periferias, numa perspectiva de inclusão destas pessoas e englobando a arte como disciplina presente e articuladora nos currículos e vivências das escolas, a tornando também um exercício de cidadania.

“É papel do ensino de artes fomentar a compreensão e articulação de seres ímpares, por meio de atividades lúdicas ou de reflexão e introspecção. O dançar junto, o pintar o outro ou o ato de observar uma escultura, todos são exercícios agregadores de conhecimento e humanidade, na medida em que há o contato direto com a subjetividade, na figura das sensações, emoções, expectativas e visões de mundo que compõem os diferentes pontos de vista e manifestações lúdicas que são parte intrínseca da condição humana. Isso é o que trazemos em nossa proposta” explica Paulo Santana, diretor e fundador do grupo com mais de cinco décadas de dedicação à arte.

Algumas das produções durante a oficina de confecção de máscaras realizada. Imagem: Divulgação

O projeto visa apresentar aos alunos e toda a comunidade escolar o papel da arte como ferramenta de aprendizagem, que também pode servir para desenvolver habilidades escolares, além da contribuição para o desenvolvimento e apreciação social do aluno, de forma a auxiliá-lo a olhar o mundo de uma forma menos analítica e diferente dos meios convencionais de ensino. Como finalização das oficinas propostas pelo projeto, o grupo promove, a cada ciclo, um Sarau Cultural com a apresentação do resultado da iniciação artística e presença de Grupos de Teatro, de Dança e diversos artistas renomados da cidade.

Em palavras carregadas de visão e esperança, Tânia Santos, produtora do grupo, ressalta: "A importância deste projeto reside em oferecer oficinas artísticas como um caminho de diálogo alternativo à cultura de violência, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos bairros onde o projeto será realizado”.

Nesta Edição, o Projeto foi contemplado com o Edital “Olhos D’Água” / Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, e assim, o Grupo de Teatro Palha passa a fazer parte da Rede Nacional Escola Livres de Formação em Arte e Cultura, reinventando o cenário cultural das escolas públicas. Esta parceria inovadora traz a este público um amplo leque de experiências artísticas que vão além do aprendizado convencional.

Capacitação

Durante a execução do projeto, oficinas artísticas são realizadas no ambiente escolar capacitando adolescentes para que desenvolvam habilidades, sensibilidade, percepção, criatividade artística, entre outros objetivos.

Serão realizadas formações em teatro, artes visuais, dança e música, entre outras linguagens, que se estendem até novembro. As formações realizam uma abordagem prática das expressões culturais de cada segmento artístico, com o objetivo principal de proporcionar conhecimento e aprendizado sobre a arte, permitindo o desenvolvimento e exploração de habilidades, criatividade artística, estilos, produção, ritmos e significados, valorizando a importância da arte dentro dos diversos contextos culturais.