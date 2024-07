Professores da Uepa são finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico

Os professores Aiala Couto e Maria Betânia Albuquerque, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), foram anunciados nesta quinta-feira (18) como finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico. O professor Sandoval Amparo, também da Uepa, foi semifinalista. O anúncio foi feito por meio dos canais oficiais do prêmio e da própria universidade. A grande final ocorrerá no dia 6 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Aiala e Sandoval foram indicados na categoria “Geografia e Geociências”. Maria Betânia é finalista na categoria “Ciências da Religião e Teologia”. Sandoval concorre ao prêmio com o livro “Da ordem cósmica à desordem territorial: a geograficidade ameríndia no chão de Abya Yala ou América Latina”. Aiala Couto disputa com a obra “Geopolítica do narcotráfico na Amazônia”, enquanto Maria Betânia concorre com o livro “Mestres da ayahuasca em contextos religiosos”.

Ao todo, 1.953 obras foram inscritas nesta primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, criado em 2024 para reconhecer e valorizar a excelência nas áreas científicas, técnicas e profissionais no Brasil. Os autores premiados em cada categoria receberão a estatueta do prêmio em uma cerimônia especial, além de um prêmio de R$ 5 mil.

A premiação é organizada em dois eixos: Ciência e Cultura, e Prêmios Especiais, totalizando 29 categorias acadêmicas específicas. Algumas categorias incluem Ciência de Alimentos e Nutrição, Medicina, Educação Física, Ciências Biológicas, Antropologia, Direito, Economia, Artes, Ilustração, entre outras.

“A editora entrou em contato comigo para inscrever o livro no prêmio. Confesso que cheguei a pensar ser impossível conseguir chegar à final, pois são muitas obras. Quando teve a seleção, soube que havia passado para a final, que deverá ocorrer no dia 6 de agosto. Não me via como favorito, mas fico muito feliz de ser o único representante do Pará, ainda mais por uma universidade pública, que é a Uepa. Só de estar entre as cinco principais obras, já é um grande feito. É um incentivo para continuar trabalhando a pesquisa para a sociedade”, comentou Aiala Couto em conversa com a reportagem do Grupo Liberal.