Thais Sousa celebra nota 10 na lambada ao lado de Silvero Pereira na disputa do ‘Dança dos Famosos’

A dançarina falou sobre a construção da coreografia, a parceria com o ator e a expectativa para dançar no brega no programa

Amanda Martins
fonte

Com apresentação de lambada, Thais Sousa e Silvério Pereira encantam júri e público (Arquivo pessoal)

Passado o momento de euforia e tensão pós-prova, a dançarina e coreógrafa paraense Thais Sousa se disse emocionada e feliz com a nota máxima recebida de Carlinhos de Jesus no quadro Dança dos Famosos”, exibido no Domingão. Ao lado do ator Silvero Pereira, Thais apresentou o ritmo Lambada ao som de “Tieta”, de Luiz Caldas, no último domingo (28), encantando o público e o júri.

Reveja a apresentação:

“O que eu percebi nas suas conduções: uma determinação muito importante, forte, e determinada para esse gênero de dança, que requer do condutor uma firmeza muito grande. A habilidade sua no final do movimento realmente é uma coisa invejável. Não tenho como não te dar um 10”, declarou Carlinhos de Jesus durante a avaliação. A plateia aplaudiu a dupla, enquanto Silvério não conseguiu conter a emoção.

Além da nota máximo de Carlinhos, Thais e Silvero receberam 8,9 de Ana Botafogo, 8,9 de Zebrinha, 9,9 de Milton Cunha e 10 de Belize Pombal. A dupla já havia se destacado em apresentações anteriores, incluindo a dança do Piseiro, ao som de “Aquelas Coisas”, de João Gomes, sendo a única da noite a conquistar uma ótima qualificação naquela semana. 

Com 13 anos de carreira, Thais começou a dançar ainda criança em projetos sociais no bairro da Pedreira, onde morava, em Belém. Aos 14 anos, tornou-se bolsista da Cia de Dança Cabanos, e desde então construiu um currículo que inclui prêmios nacionais, homenagens na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) e atuação como professora. Acadêmica de Licenciatura em Dança pela Universidade do Pará (UFPA), Thais também é influenciadora digital e produtora de conteúdo cultural voltado à cultura paraense.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Thais relatou a emoção de receber a nota máxima.  “Eu já comecei a ficar muito emocionada desde quando o Carlinhos de Jesus começou a falar sobre a história da lambada e a origem do ritmo, que infelizmente hoje se perdeu em Porto Seguro. Para nós, paraenses, ouvir isso em rede nacional é um grande reconhecimento. E quando veio o 10, foi só alegria, emoção, arrepio… Um sonho que todo mundo almeja, ainda mais nessa dança que é tão especial para mim”, disse. 

A coreógrafa comentou também sobre a construção da apresentação. “A lambada foi o ritmo mais desafiador até agora. Tivemos muitas conversas com Rolon Ho e Marcelo Grangeiro, diretor coreográfico do quadro, para chegar a uma coreografia que respeitasse as raízes do ritmo e representasse nosso povo”, explicou. 

Sobre a parceria com Silvero Pereira, Thais não poupou elogios. “Ele é encantador, expressivo, criativo e participativo na coreografia. Nossa afinidade e o respeito mútuo foram fundamentais para que a apresentação transmitisse alegria e essência”, afirmou. 

Thais já havia participado do Dança dos Famosos em 2024 como consultora técnica ao lado de Rolon - que também já participou como coreógrafo duas vezes; sendo a última, a edição de 2023, a qual venceu ao lado de Priscila Fantin - quando o tecnobrega foi introduzido na competição. 

Muitos paraenses que torcem por Thais aguardam para ver novamente um ritmo do Norte no programa. A coreógrafa disse que também está ansiosa para a chegada desse momento. “Todo mundo me pergunta sobre o brega, eu também estou super ansiosa, mas a verdade é que não sei se vai ter. Só sei que quero muito poder dançar esse ritmo”, declarou.  

