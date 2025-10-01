Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém ganha novo espaço cultural com mostra gratuita dedicada a Nelson Mandela

A exposição já foi apresentada em Brasília e São Paulo, agora chega a Belém

Laura Serejo
fonte

Nelson Mandela e Winnie Mandela após sua libertação, 11 de fevereiro de 1990. (Foto: Divulgação - Crédito: Graeme Williams)

A capital paraense passa a contar com um novo espaço cultural a partir de 9 de outubro: o Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA), localizado na Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. A inauguração do centro será marcada pela exposição multimídia “Mandela — Ícone Mundial de Reconciliação”, que apresenta a vida e a trajetória do líder sul-africano Nelson Mandela, referência internacional na luta contra o racismo. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

O CCBA foi estruturado em três pisos e 1.200 metros quadrados como uma alternativa para abrigar diferentes atividades culturais e educacionais. São seis salas multiuso, uma biblioteca, auditório, sala audiovisual e até uma sala de inteligência artificial, permitindo que eventos, oficinas e apresentações ocorram simultaneamente.

O projeto recebeu investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, e a entrada ao público será gratuita, com classificação livre. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à arte, estimular a reflexão crítica e fortalecer o vínculo da sociedade com a cultura regional.

A exposição de abertura do centro reúne 50 painéis de fotografia, textos e uma instalação audiovisual, retratando a vida de Mandela em diferentes períodos. O percurso da mostra contempla desde a infância do líder no interior da África do Sul até a luta contra o regime do apartheid, os 27 anos de prisão e a eleição como o primeiro presidente negro do país.

VEJA MAIS

image Exposição 'Paisagens em Suspensão' estreia no mês de outubro, em Belém
Mostra reúne 50 obras de artistas como Emmanuel Nassar e Adriana Varejão, às vésperas da COP 30 na Amazônia.

image Exposição em Salvaterra une fé, arte e identidade amazônica
Mostra de Nagib Luka, “Marias de Nós Todos em Terras Marajoaras”, abre dia 13 de setembro no Marajó

image Exposição 'Divina Amazônia' une arte sacra e tradição indígena em Belém
Mostra no reúne obras de Lúcia Rassy e Lucas “Siucy” Garrido e destaca o sincretismo amazônico

Por meio de imagens e recursos multimídia, o público poderá conhecer os momentos mais significativos de sua trajetória política e pessoal, incluindo seu papel como símbolo global da luta contra a desigualdade racial. A mostra já foi apresentada em Brasília e São Paulo, recebendo milhares de visitantes em cada cidade.

Promovida pelo Instituto Brasil África (IBRAF), em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, a exposição tem o apoio do CCBA, responsável pela comunicação e organização de visitas e atividades educativas.

Para o professor João Bosco Monte, fundador e presidente do IBRAF, a exposição aproxima o público brasileiro da vida de Mandela, apresentando não apenas o líder político, mas também o homem comum. “Ao mostrar suas múltiplas facetas, aproximamos sua trajetória da nossa realidade e lembramos que grandes feitos podem partir de pessoas comuns. É um convite à reflexão sobre o papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa”, afirma.

A mostra “Mandela — Ícone Mundial de Reconciliação” ficará em cartaz até 30 de novembro e é indicada para todos os públicos. A entrada é gratuita, e o centro funcionará diariamente, das 9h às 19h. A iniciativa marca o início de uma programação que busca consolidar o CCBA como um ponto de referência cultural na cidade de Belém e como um espaço de diálogo entre Brasil e África por meio da história de um líder mundial.

Conexão com a cultura amazônica

O projeto do Centro Cultural Banco da Amazônia foi anunciado durante o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), em 2023, em reunião com o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Moreira Lessa, e o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Henilton Menezes, além de secretários estaduais de Cultura da região amazônica.

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Moreira Lessa, destaca o papel do CCBA na valorização da cultura regional. “É um espaço de pertencimento e reconhecimento da importância das expressões artísticas. Na exposição sobre Nelson Mandela, o Banco da Amazônia fortalece a conexão entre o Brasil e a África por meio da história de um líder que assumiu compromisso inarredável com a justiça e dedicou a vida à luta contra o racismo”, afirmou.

A gerente de Marketing e Comunicação do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, ressalta que o CCBA contribui para a educação cultural e para a formação de público. “Exposições, apresentações musicais, oficinas e eventos artísticos enriquecem o cenário cultural local e abrem portas para os artistas. O Centro Cultural Banco da Amazônia é um espaço de expressão e consolidação da identidade amazônica”, disse.

Programação educativa especial

Além da abertura, o CCBA programou atividades especiais para o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Serão promovidas oficinas, palestras e debates que conectam a trajetória de Mandela às lutas históricas do povo negro no Brasil, abordando temas como igualdade, justiça e direitos humanos. Segundo a equipe de divulgação, a iniciativa pretende oferecer um espaço de aprendizado e reflexão sobre a história de líderes que transformaram a realidade social e política de seus países.

O curador da exposição, Christopher Till, sul-africano e ex-diretor do Museu do Apartheid em Joanesburgo, reforça a importância de revisitar o legado de Mandela. “Madiba acreditava que cada indivíduo tem o poder de transformar o mundo e fazer a diferença. Essa mensagem é atemporal e inspira novas gerações a refletirem sobre democracia, justiça e paz social”, destaca.

Serviço - 'Exposição: Mandela — Ícone Mundial de Reconciliação'

  • Período: 9 de outubro a 30 de novembro de 2025
  • Local: Centro Cultural Banco da Amazônia – Galeria 1
  • Endereço: Avenida Presidente Vargas, 800 – Campina, Belém – PA
  • Horário: 9h às 19h
  • Entrada: gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

inauguração

exposição de arte

nelson mandela
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Popó Freitas reage à suspensão após confusão no Spaten Fight Night: ‘Nada vai apagar essa história’

Confusão ocorreu após a luta principal evento, realizada no último final de semana

30.09.25 22h17

ASSUMIDOS DE VEZ?

VÍDEO: Ana Castela é flagrada abraçada a Zé Felipe durante viagem ao Pantanal

Registro de momento de afeto entre os supostos affair foi feito por um amigo da artista e compartilhado nas redes

30.09.25 21h51

APRESENTAÇÃO

Marabá Jazz Festival: 3ª edição do evento reúne nove atrações da música instrumental brasileira

O projeto é considerado o maior festival de música instrumental do Sul e Sudeste do Pará

29.09.25 22h40

VIRALIZOU

‘Rock Doido do Gael’: Bebê ganha ‘mesversário’ inspirado na festa de aparelhagem do Crocodilo

A família do pequeno Gael, de seis meses, compartilhou os registros nas redes sociais e foi parar na página oficial da própria festa

29.09.25 20h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Mostra ‘Um rio não existe sozinho’ será trilha cultural no Parque do Museu Goeldi, em Belém

Organizada pelo Instituto Tomie Ohtake, exposição reúne 11 obras de nove artistas, e público poderá interagir diretamente com os trabalhos

01.10.25 8h00

'MINHA VIDA PAROU'

Lembra dela? Ex-atriz da Globo revela saúde debilitada há meses; saiba quem é

Atriz que participou das novelas "Alma Gêmea" e "Caras & Bocas" desabafou sobre problemas de saúde

29.09.25 19h15

INAUGURAÇÃO

Belém ganha novo espaço cultural com mostra gratuita dedicada a Nelson Mandela

A exposição já foi apresentada em Brasília e São Paulo, agora chega a Belém

01.10.25 8h00

SUPOSTO CASAL

Assumidos? Zé Felipe e Ana Castela posam de mãos dadas durante passeio no Pantanal

Cantores geram rumores de romance ao compartilhar registros de viagem com Leonardo e Poliana Rocha

29.09.25 23h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda