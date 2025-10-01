Belém ganha novo espaço cultural com mostra gratuita dedicada a Nelson Mandela

A capital paraense passa a contar com um novo espaço cultural a partir de 9 de outubro: o Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA), localizado na Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. A inauguração do centro será marcada pela exposição multimídia “Mandela — Ícone Mundial de Reconciliação”, que apresenta a vida e a trajetória do líder sul-africano Nelson Mandela, referência internacional na luta contra o racismo. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

O CCBA foi estruturado em três pisos e 1.200 metros quadrados como uma alternativa para abrigar diferentes atividades culturais e educacionais. São seis salas multiuso, uma biblioteca, auditório, sala audiovisual e até uma sala de inteligência artificial, permitindo que eventos, oficinas e apresentações ocorram simultaneamente.

O projeto recebeu investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, e a entrada ao público será gratuita, com classificação livre. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à arte, estimular a reflexão crítica e fortalecer o vínculo da sociedade com a cultura regional.

A exposição de abertura do centro reúne 50 painéis de fotografia, textos e uma instalação audiovisual, retratando a vida de Mandela em diferentes períodos. O percurso da mostra contempla desde a infância do líder no interior da África do Sul até a luta contra o regime do apartheid, os 27 anos de prisão e a eleição como o primeiro presidente negro do país.

Por meio de imagens e recursos multimídia, o público poderá conhecer os momentos mais significativos de sua trajetória política e pessoal, incluindo seu papel como símbolo global da luta contra a desigualdade racial. A mostra já foi apresentada em Brasília e São Paulo, recebendo milhares de visitantes em cada cidade.

Promovida pelo Instituto Brasil África (IBRAF), em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, a exposição tem o apoio do CCBA, responsável pela comunicação e organização de visitas e atividades educativas.

Para o professor João Bosco Monte, fundador e presidente do IBRAF, a exposição aproxima o público brasileiro da vida de Mandela, apresentando não apenas o líder político, mas também o homem comum. “Ao mostrar suas múltiplas facetas, aproximamos sua trajetória da nossa realidade e lembramos que grandes feitos podem partir de pessoas comuns. É um convite à reflexão sobre o papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa”, afirma.

A mostra “Mandela — Ícone Mundial de Reconciliação” ficará em cartaz até 30 de novembro e é indicada para todos os públicos. A entrada é gratuita, e o centro funcionará diariamente, das 9h às 19h. A iniciativa marca o início de uma programação que busca consolidar o CCBA como um ponto de referência cultural na cidade de Belém e como um espaço de diálogo entre Brasil e África por meio da história de um líder mundial.

Conexão com a cultura amazônica

O projeto do Centro Cultural Banco da Amazônia foi anunciado durante o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), em 2023, em reunião com o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Moreira Lessa, e o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Henilton Menezes, além de secretários estaduais de Cultura da região amazônica.

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Moreira Lessa, destaca o papel do CCBA na valorização da cultura regional. “É um espaço de pertencimento e reconhecimento da importância das expressões artísticas. Na exposição sobre Nelson Mandela, o Banco da Amazônia fortalece a conexão entre o Brasil e a África por meio da história de um líder que assumiu compromisso inarredável com a justiça e dedicou a vida à luta contra o racismo”, afirmou.

A gerente de Marketing e Comunicação do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, ressalta que o CCBA contribui para a educação cultural e para a formação de público. “Exposições, apresentações musicais, oficinas e eventos artísticos enriquecem o cenário cultural local e abrem portas para os artistas. O Centro Cultural Banco da Amazônia é um espaço de expressão e consolidação da identidade amazônica”, disse.

Programação educativa especial

Além da abertura, o CCBA programou atividades especiais para o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Serão promovidas oficinas, palestras e debates que conectam a trajetória de Mandela às lutas históricas do povo negro no Brasil, abordando temas como igualdade, justiça e direitos humanos. Segundo a equipe de divulgação, a iniciativa pretende oferecer um espaço de aprendizado e reflexão sobre a história de líderes que transformaram a realidade social e política de seus países.

O curador da exposição, Christopher Till, sul-africano e ex-diretor do Museu do Apartheid em Joanesburgo, reforça a importância de revisitar o legado de Mandela. “Madiba acreditava que cada indivíduo tem o poder de transformar o mundo e fazer a diferença. Essa mensagem é atemporal e inspira novas gerações a refletirem sobre democracia, justiça e paz social”, destaca.

Serviço - 'Exposição: Mandela — Ícone Mundial de Reconciliação'

Período: 9 de outubro a 30 de novembro de 2025

Local: Centro Cultural Banco da Amazônia – Galeria 1

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 800 – Campina, Belém – PA

Horário: 9h às 19h

Entrada: gratuita