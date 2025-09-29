Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lembra dela? Ex-atriz da Globo revela saúde debilitada há meses; saiba quem é

Atriz que participou das novelas "Alma Gêmea" e "Caras & Bocas" desabafou sobre problemas de saúde

Hannah Franco
fonte

Ex-atriz da Globo desabafa sobre doença misteriosa; saiba quem está doente (Reprodução/TV Globo)

A atriz Fernanda Machado, de 44 anos, usou as redes sociais no último domingo (28/9) para fazer um desabafo sobre um problema de saúde que enfrenta há três meses. Sem entrar em detalhes sobre o diagnóstico, a ex-integrante de novelas da Globo relatou que está passando por consultas médicas, internações e exames frequentes, além de enfrentar dores físicas e inseguranças emocionais.

“Há 3 meses, minha vida parou, e tenho vivido em uma realidade paralela. [...] Eu tenho passado de um hospital para outro, vendo um médico atrás do outro. Muitos exames, muitas agulhas, muita dor, muito remédio, muitos medos e muitas incertezas”, escreveu a atriz em publicação no Instagram.

VEJA MAIS

image Ex-atriz da Globo é encontrada em estado de desnutrição e condições precárias em apartamento
A estrela Rejane Schumann construiu uma trajetória artística e intelectual na década de 70

image Lembra dela? Protagonista de 'Malhação' trabalhou como faxineira após fim da carreira na Globo
Ela esteve na 18ª temporada da novela, em 2010, e interpretou 'Catarina'

Fernanda contou que a doença abalou sua rotina e tirou completamente sua energia, o que tem prejudicado, principalmente, o tempo de convivência com os filhos. Casada com o americano Robert Riskin, a atriz é mãe de Lucca, de 10 anos, e Leo, de 5. Ela mora nos Estados Unidos há mais de uma década.

“De repente me vi doente, extremamente debilitada, e desde então têm sido 3 meses de sofrimento físico e emocional, com a vida de ponta-cabeça, sem saber quando esse pesadelo vai acabar”, desabafou.

A atriz afirmou ainda que o mais difícil tem sido abrir mão de momentos com a família: “O que mais me dói são os momentos que estou perdendo com meus filhos”.

Fernanda já havia falado sobre questões de saúde anteriormente. Em abril deste ano, ela revelou ter sido diagnosticada com transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), uma forma mais grave da tensão pré-menstrual (TPM), que pode causar sintomas intensos como depressão, irritabilidade e dores. No entanto, ela não informou se o quadro atual tem relação com essa condição.

Ela ficou conhecida por sua atuação em diversas novelas da TV Globo, como “Alma Gêmea” (2005), “Paraíso Tropical” (2007), “Caras & Bocas” (2009), “Insensato Coração” (2011) e “Amor à Vida” (2013). Fernanda também atuou em filmes como “Tropa de Elite” (2007) e “Confia em Mim” (2014).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atriz da globo

desabafo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LUTO

Morre Marquinho PQD, sambista e parceiro de Arlindo Cruz, aos 66 anos

O compositor estava internado há alguns dias. A causa da morte não foi divulgada pela família

29.09.25 18h33

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

CULTURA

Festival Cine Ceará recebe Alejandro Bazzano, diretor de La Casa de Papel, como jurado da mostra

Cineasta falou sobre sua experiência no festival e o impacto da série espanhola no mercado audiovisual mundial

27.09.25 9h00

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

SHOW

Data de 'Ensaios da Anitta 2026' em Belém circula nas redes; equipe da artista não confirma

Informações sobre o show “Ensaios da Anitta 2026 – Cosmos” circulam online, mas equipe pede que fãs aguardem confirmação

29.09.25 11h49

CELEBRIDADES

Berta Loran, atriz e comediante, morre aos 99 anos

A artista completaria um centenário em 2026 e estava internada em um hospital particular no Rio de Janeiro

29.09.25 8h46

Cineasta brasileira Bárbara Marques é detida pela imigração e desaparece nos EUA

Bárbara Marques foi presa após audiência de imigração em Los Angeles e está desaparecida, segundo relatos do marido, o ator Tucker May

29.09.25 12h39

CULTURA

Jota.pê estreia em Belém com show no ‘Festival Ambienta’ e apresenta hits premiados ao público

Cantor paulista se apresenta no dia 4 de outubro e promete incluir também músicas do duo ÀVUÀ, homenagens a Dominguinhos

29.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda