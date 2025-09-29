Lembra dela? Ex-atriz da Globo revela saúde debilitada há meses; saiba quem é

A atriz Fernanda Machado, de 44 anos, usou as redes sociais no último domingo (28/9) para fazer um desabafo sobre um problema de saúde que enfrenta há três meses. Sem entrar em detalhes sobre o diagnóstico, a ex-integrante de novelas da Globo relatou que está passando por consultas médicas, internações e exames frequentes, além de enfrentar dores físicas e inseguranças emocionais.

“Há 3 meses, minha vida parou, e tenho vivido em uma realidade paralela. [...] Eu tenho passado de um hospital para outro, vendo um médico atrás do outro. Muitos exames, muitas agulhas, muita dor, muito remédio, muitos medos e muitas incertezas”, escreveu a atriz em publicação no Instagram.

Fernanda contou que a doença abalou sua rotina e tirou completamente sua energia, o que tem prejudicado, principalmente, o tempo de convivência com os filhos. Casada com o americano Robert Riskin, a atriz é mãe de Lucca, de 10 anos, e Leo, de 5. Ela mora nos Estados Unidos há mais de uma década.

“De repente me vi doente, extremamente debilitada, e desde então têm sido 3 meses de sofrimento físico e emocional, com a vida de ponta-cabeça, sem saber quando esse pesadelo vai acabar”, desabafou.

A atriz afirmou ainda que o mais difícil tem sido abrir mão de momentos com a família: “O que mais me dói são os momentos que estou perdendo com meus filhos”.

Fernanda já havia falado sobre questões de saúde anteriormente. Em abril deste ano, ela revelou ter sido diagnosticada com transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), uma forma mais grave da tensão pré-menstrual (TPM), que pode causar sintomas intensos como depressão, irritabilidade e dores. No entanto, ela não informou se o quadro atual tem relação com essa condição.

Ela ficou conhecida por sua atuação em diversas novelas da TV Globo, como “Alma Gêmea” (2005), “Paraíso Tropical” (2007), “Caras & Bocas” (2009), “Insensato Coração” (2011) e “Amor à Vida” (2013). Fernanda também atuou em filmes como “Tropa de Elite” (2007) e “Confia em Mim” (2014).