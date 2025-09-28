Capa Jornal Amazônia
Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

Amanda Martins
fonte

Dona Onete (Nayara Jinknss)

A história de uma das vozes mais marcantes da música brasileira chegará às telas de cinema em um registro íntimo e afetivo. A cantora paraense Dona Onete, de 86 anos, ícone da cultura paraense e conhecida como a Rainha do Carimbó Chamegado, será tema do documentário  Dona Onete – Meu coração neste pedacinho aqui”, que terá sua estreia oficial na edição 2025 do Festival do Rio, realizado entre os dias 2 e 12 de outubro. Produzido pela Conspiração, o documentário é dirigido por Mini Kerti, com roteiro de Carol Albuquerque e Victor Nascimento, e promete revelar ao público o retrato profundo de uma artista que transformou sua história em música e resistência.

Nascida Ionete Gama, às margens de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, ficou órfã aos nove anos. Foi professora, militante, pesquisadora, e se tornou também parteira de saberes e guardiã da memória da floresta antes de se tornar um fenômeno musical já aos 72 anos.

As filmagens do longa percorrem cenários que dialogam com sua obra, navegando entre festas ribeirinhas, palafitas e paisagens que inspiram seus versos sobre banzeiros e encantarias.

A diretora Mini Kerti contou que a ideia do documentário nasceu de sua admiração pela artista. Ela relembrou que tudo começou com sua paixão pela música  da artista paraense. Em 2021, Mini iniciou as conversas com o empresário de Dona Onete, Geraldinho Magalhães, que a alertou: “Você vai ter que conquistá-la”. Segundo Mini, a aproximação foi gradual. 

“Depois de muitos encontros e sempre com a neta Josi por perto, Dona Onete foi me abrindo as portas do seu universo”, afirmou.

image A diretora do documentário Mini Kert (Nayara Jinknss)

Durante mais de um ano, a diretora fez várias viagens a Belém e a Igarapé-Miri, acompanhando a rotina da artista. “Entre uma filmagem e outra, eu já editava o material e planejava as próximas etapas. Esse processo, mais lento e cuidadoso, acabou enriquecendo o filme e possibilitou mergulhos mais profundos a cada retorno”, explicou. 

Nessas visitas, Dona Onete apresentou seu Pará pessoal. “Ela me mostrou a floresta, os rios, a culinária, o carimbó, o boi, os boleros, os amigos e a família”, relatou Mini, que também conheceu a escola onde a cantora lecionou, a Mestra Maria Antonia - guardiã da tradição do boi em Igarapé-Miri - e ouviu histórias de parcerias, como a ligação com Gaby Amarantos, que também participou dando seu depoimento no projeto.

O resultado, segundo a diretora, é ‘um filme colorido, vibrante e cheio de vida, como a própria Dona Onete’. A estreia será na Mostra Competitiva de Documentários do Festival do Rio, evento que tem um significado especial para a cineasta. “Foi nesse festival que estrearam meu primeiro documentário e meu primeiro longa. Estar agora apresentando a força da trajetória de Dona Onete em um palco de alcance nacional e internacional é uma conquista significativa”, ressaltou.

Após a exibição no festival, o plano é ampliar o alcance da obra. “Queremos realizar um circuito de festivais nacionais e internacionais, em seguida, lançar nos cinemas e, depois, exibir no Canal Brasil, que é coprodutor do filme”, detalhou Mini. 

Para ela, celebrar Dona Onete em vida tem um peso especial. “É muito significativo homenagear uma artista em vida, ainda mais alguém que levou a cultura do Pará para o mundo. Esse reconhecimento é, ao mesmo tempo, um gesto de respeito e de profunda admiração, mas também uma celebração que permite que ela própria compartilhe suas memórias, histórias e sabedoria”, complementou.

O documentário reúne ainda depoimentos de artistas que se conectam com sua trajetória e sua potência cultural, como Fafá de Belém, Jaloo, Mestre Laurentino, Dira Paes e Emicida.

Com patrocínio master do Instituto Cultural Vale e do Nubank, além do apoio do Itaú Cultural, a obra integra a mostra “Première Brasil Documentário”. Canal Brasil e Hysteria assinam a coprodução do filme, que promete emocionar plateias.

