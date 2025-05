Lembra dela? Protagonista de 'Malhação' trabalhou como faxineira após fim da carreira na Globo

Daniela Carvalho, ex-atriz, formou par romântico com Bruno Gissoni na 18ª temporada de "Malhação", que ia ao ar todas as tardes de segunda a sexta-feira, em 2010. As realidades dos dois fora das telinhas foram diferentes. Ele seguiu a carreira de ator, enquanto ela deixou a TV e passou a trabalhar como faxineira no exterior.

Hoje em dia, a ex-atriz mora em Vancouver, no Canadá. Com 38 anos de idade, ela é casada com Juan Sanin e tem dois filhos. A sua participação numa produção foi em um capítulo da novela "Orgulho e Paixão", que foi transmitida em 2018. De lá para cá, ela passou a compartilhar a sua vida nas redes sociais. Em uma delas, Daniela tem 120 mil seguidores.

Em "Malhação", ela interpretou Catarina e Bruno Gissoni era Pedro.

Ela já trabalhou como faxineira na Irlanda por cerca de oito meses. Depois, foi para Colômbia e Estados Unidos. Nestes países acumulou experiência como bartender para custer um curso de cinema.

Em uma entrevista para o jornal O Globo, em 2020, ela revelou alguns detalhes da decisão de morar fora: "Compartilhei vídeos sobre a faxina na Irlanda, onde morei por oito meses. Fiz intercâmbio lá porque o país permite o estudo da língua ao mesmo tempo em que se trabalha. Estava ambicionando minha carreira artística”.

"Essa é a realidade de uma pessoa que sai do país e, claro, não tem dinheiro para se bancar. Muita gente tem preconceito. É um trabalho honrado e difícil. A gente tem que valorizar. Não é demérito”, completou.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)