Ator Márcio Kieling desabafa sobre título de galã: 'Diminui opções de trabalho'

Márcio Kieling, o "Perereca" na novela Malhação, desabafou sobre sua aparência física e em como isso interfere nas oportunidades de trabalho. Segundo o astro das telinhas, receber o título de galã é um problema na hora de conseguir papéis diferentes na televisão.

VEJA MAIS

"Eu sou rotulado como galã e isso faz com que as minhas opções de trabalho diminuam. Eu não posso fazer um taxista? Quer dizer, a meu ver, eu posso, mas mediante o olhar do diretor ou do produtor de elenco, eu sou estereotipado como galã. Parece que não existem pessoas bonitas nessas áreas, e eu discordo", disse ao Uol.

No desabafo, o ator também citou um depoimento de Carolina Dieckmann, que recentemente declarou ter perdido papéis por ser "bonita demais", e concordou com a declaração da colega de profissão. Para ele, a rotulação de galã e musa acaba deixando os artistas em determinados padrões de personagens.