Carrinho de bebidas de ex-galã de malhação é furtado durante a madrugada: 'único bem que tenho'

O ex-ator de Malhação, Daniel Erthal, teve o seu carrinho de vendas de bebidas furtado na madrugada desta segunda-feira (5), em Botafogo, no Rio de Janeiro. O galã que interpretou o Léo em Malhação (2005), ficou conhecido por ter viralizado nas redes sociais trabalhando como vendedor de cerveja.

O episódio ocorreu em frente ao próprio bar de Daniel, após ele revelar que não havia obtido lucro nenhum durante o show da Lady Gaga que aconteceu no último sábado (03), na praia de Copacabana. Erthal estava entre os ambulantes que foram impedidos de acessar o local e acabou tendo que vender as bebidas em uma das ruas próximas ao evento.

O carrinho de vendas que foi levado pelos criminosos, havia sido reformado recentemente pela Ambev. “É o único bem que eu tenho. Como eu estava sem garagem, ele ficou exposto ali por duas semanas. Estou bem tenso com isso”, lamentou o ex-ator em entrevista ao Jornal Extra.

VEJA MAIS

Venda de bebidas

Daniel Erthal começou o seu negócio com venda de bebidas pelas ruas da capital fluminense durante o ano de 2024 e, com o lucro das vendas, optou por abrir um bar na própria cidade. No carnaval deste ano, o ex-galã da TV Globo revelou que faturou 4 mil reais com cerveja em apenas uma noite de evento.

“Nos últimos três anos, fiz curso de treinamento de atores, mas as oportunidades não pintavam. Colocava vídeos nas redes sociais, nos bancos digitais de elenco, mandava e-mails para produtores… e nada vinha. Em um momento quis dar um ‘chega’. Chega de depender dos outros”, decidiu o ex-ator.

(Victoria Rodrigues, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter em Oliberal.com)