Vale Tudo: Produção da novela já teria em vista novo galã para substituir Cauã Reymond

Os bastidores da novela "Vale Tudo" continuam agitados após as recentes polêmicas entre Cauã Reymond, Bella Campos e outros artistas. Por conta disso, a produção da novela já teria alguns nomes para substituir Reymond, já que o clima anda pesado durante as gravações.

Bella Campos teria ficado incomodada com o "mau cheiro" de suor de Cauã durante as gravações do remake, como foi apontado por Leo Dias no programa "Fofocalizando", do SBT. Em resposta, o ator teria dito: "Isso é cheiro de masculinidade".

VEJA MAIS

Na manhã desta terça-feira (22), Reymond teria sido excluído de um grupo de WhatsApp dos atores da novela, como publicou o colunista da Revista Veja, Valmir Moratelli.

Quem vai substituir Cauã Reymond em "Vale Tudo"?

Cauã Reymond teria pedido para sair da novela "Vale Tudo", como afirmou o colunista Alessandro Lo-Bianco. Pensando nisso, a produção do remake já estaria atrás de um novo galã para dar continuidade na história.

Assim, o ator Leandro Lima retornaria à TV Globo a convite da autora da novela, Manuela Dias, de acordo com informações da revista Caras Brasil. A direção também estaria de acordo com o nome de Leandro.

Leandro Lima fez qual novela?

O ator Leandro Lima estaria de contrato assinado para volta a TV Globo (Reprodução / Instagram @leandrolimale)

O ator Leandro Lima apareceu nas telinhas recentemente ao dar vida ao delegado Marino, na novela "Terra e Paixão", que foi exibida em 2023. No papel, ele vivenciou um verdadeiro galã.

Lima teria assinado contrato na última segunda-feira (21) e integrará o elenco de "Vale Tudo", como informou a revista. Além disso, as gravações devem começar na próxima semana.

Nenhuma informação sobre a saída ou substituição de Cauã Reymond não foi confirmada, enquanto o papel de Leandro Lima ainda é guardado em sigilo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)