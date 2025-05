No Vaticano, DJ Assayag acompanha o conclave que elegeu Papa Leão XIV

Em meio a milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro, no Vaticano, o paraense DJ Assayag foi um dos brasileiros que presenciaram de perto um momento histórico para a Igreja Católica: o anúncio do novo pontífice, Papa Leão XIV. O artista, que está em turnê pela Europa com o show DJ Assayag – O Internacional, chegou no país na quarta-feira (7), justamente no dia em que iniciou o conclave, e fez questão de visitar o país durante a escolha do novo líder da Igreja.

Nesta quinta-feira (8), por volta das 18h10 no horário local (13h10 em Brasília), a fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina, confirmando que os 133 cardeais eleitores haviam chegado a um consenso. O novo Papa é Robert Prevost, de Chicago (EUA), que assume o cargo com o nome de Leão XIV, aos 69 anos de idade. Ele será o primeiro pontífice norte-americano da história da Igreja Católica Apostólica Romana.

VEJA MAIS

Nascido em Belém, DJ Assayag passou por diversas aparelhagens no Pará. Ele integrou a aparelhagem Rubi de 2007 a 2011, em seguida fez parte do Mega Príncipe, e a partir de 2015 passou a comandar a Ouro Negro. Atualmente, segue em carreira solo desde 2018.

Nos stories publicados em suas redes sociais, DJ Assayag relatou a emoção de estar em um local simbólico em um dos momentos mais marcantes da Igreja. “Sabe quando você é acostumado a ver a vida toda uma coisa e, de repente, você tá vivendo ela? É o que tá acontecendo comigo”, escreveu o artista. Ele ainda brincou com a situação: “Eu sei que eu sou um santo, mas não serei eu o novo papa”.

Apesar de estar no Vaticano durante boa parte do conclave, o DJ deixou Roma antes do anúncio final e seguiu para Barcelona, na Espanha. Com um set que mistura ritmos do Pará e do Brasil, a turnê está passando por países da Europa.

O conclave teve início na manhã de quarta-feira (7), quando os cardeais se reuniram a portas fechadas na Capela Sistina. As primeiras rodadas de votos resultaram em fumaça preta, sinal de que não havia consenso. A decisão definitiva veio apenas na tarde desta quinta, marcando o início de um novo pontificado.