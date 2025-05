Rotary Club de Belém das Artes realiza leilão beneficente em alusão ao Dia das Mães

O Rotary Club de Belém das Artes realizou, nesta quinta-feira (8), a segunda edição do “Amazon Arte”. O evento beneficente leiloou 22 obras, que terão a renda revertida a projetos sociais apoiados pelo clube. Artistas como Walda Marques, Rose Maiorana e Andréa Noronha tiveram suas peças leiloadas esta noite, no restaurante Famiglia Sicilia, na iniciativa que reuniu artistas e apreciadores para um intercâmbio enriquecedor.

"Amazon Arte" Fábio Sicilia e Patrícia Oliveira, vice-presidente e presidenta do Rotary Club Belém das Artes telas leiloadas durante a noite Andréa Noronha, artista e curadora do leilão Integrantes do Rotary Club Belém das Artes Andréa Noronha e Michell Fadul, coordenador do leilão

Esta edição do “Amazon Arte” teve curadoria da artista Andréa Noronha e coordenação do arquiteto Michell Fadul. O leilão foi realizado com o intuito de valorizar a arte amazônica, além de arrecadar fundos para projetos de educação, inclusão social e apoio à erradicação da poliomielite por meio do Rotary International. O clube, presidido por Patrícia Oliveira e Fábio Sicilia, é um parceiro fundador da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (IGEP) e já conseguiu contribuir para a imunização de mais de 2,5 bilhões de crianças em todo o mundo.

"O Rotary traz projetos muito importantes e junta as várias linguagens artísticas em uma causa social. Aqui temos tantos artistas da terra, com qualidade artística, se reúnindo para isso. O 'Amazon' nasceu ano passado e nós também cooperamos nos projetos internacionais. Dentro dos nossos próprios projetos, temos, por exemplo, o projeto de Natal, uma ação bucal para as comunidades, que são realizadas por meio destas arrecadações", diz a presidenta.

Segundo Fábio Sicilia, a iniciativa dos integrantes traz um retorno positivo dentro da sociedade. "Esse leilão foi uma ideia do nosso grupo, que trabalha a arte como mudança social. É uma forma de sensibilizar pessoas que têm uma possibilidade econômica maior de auxiliar, por meio da cultura, as pessoas mais vulneráveis. O recurso todo é revertido para ações filantrópicas", diz o vice-presidente do Rotary.

Além da iniciativa beneficente, o evento promoveu uma fusão de diversas linguagens artísticas. Ao longo da noite, os convidados puderam prestigiar shows musicais de Patrícia Oliveira, Adriana Azulay, Thais Carneiro, Humberto Azulay, Robenare Marques e Bruno Portugal. Também foi realizado um recital de poesias com Matheus Pantoja e uma apresentação dos bailarinos do Centro de Dança Ana Unger.

Andréa Noronha, além de fazer a curadoria do leilão, doou uma de suas telas para a ação. O trabalho traz na pintura uma arara e faz parte das várias manifestações artísticas presentes no jantar. Ela acredita que esta ação é uma oportunidade extraordinária para a troca de experiências, além de uma plataforma para a inovação artística. Para a artista, incluir diferentes formas de expressão resulta no aumento do alcance do evento.

"Esta edição dá continuidade ao projeto do Rotary de valorizar diversas categorias de artistas. É uma oportunidade de mostrar para o público que as artes podem ser um veículo de fomento para a inclusão social", complementa.