Rotary Club de Belém das Artes promove Leilão de Arte Beneficente em homenagem ao Dia das Mães

Em clima de celebração e solidariedade, o Rotary Club de Belém das Artes realiza mais uma edição do evento beneficente “Amazon Arte”, reunindo artes visuais, cultura e compromisso social em homenagem ao Dia das Mães. O evento, que acontece nesta quinta-feira (8), às 19h30, no restaurante Famiglia Sicilia, no Bairro de Nazaré, em Belém, promete encantar o público com um leilão de diversas de obras de artistas da região, como Walda Marques, Rose Maiorana, Andréa Noronha, Maria Libonati, Rosana Uchôa, Daniela Guerra, entre outros.

Confira algumas obras que estarão disponíveis no leilão:

Esta edição será denominada “Amazon Arte II”, e deve reunir mais de 20 obras que serão leiloadas com renda revertida a projetos sociais apoiados pelo Rotary Club Belém. Com a curadoria do arquiteto Michell Fadul e do fotógrafo Celso Lobo, a proposta do leilão é valorizar a arte amazônica e, ao mesmo tempo, arrecadar fundos para projetos de educação, inclusão social e apoio à erradicação da poliomielite.

A artista plástica Andréa Noronha é uma das organizadoras e participante do projeto nas duas edições. Andréa, que tem a Amazônia como maior inspiração para suas obras, explica que a iniciativa teve início em 2023 e agora retorna com uma programação ainda mais rica. “O Amazon Arte II é um evento que visa promover a arte e a cultura na região, reunindo artistas e apreciadores para um intercâmbio enriquecedor”, explica. A expectativa da organização é repetir o sucesso do primeiro evento, que arrecadou recursos significativos para instituições da capital paraense.

De acordo com a organização do evento, os recursos arrecadados serão destinados a instituições voltadas para a educação e inclusão social, além de contribuir com o Rotary International na causa da erradicação da poliomielite. “Há mais de 35 anos, o Rotary International se dedica à erradicação da poliomielite, como parceiro fundador da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio. Já conseguimos imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças em todo o mundo, trazendo esperança e saúde a milhões de famílias”, destaca Andréa.

Artes visuais, música, poesia e gastronomia

Entre a programação do evento, também haverá shows musicais de Patrícia Oliveira, Adriana Azulay, Thais Carneiro, Humberto Azulay, Robenare Marques e Bruno Portugal, além de um recital de poesias com Matheus Pantoja e uma apresentação dos bailarinos da Academia de danças Ana Unger. Somado a isso, o cardápio da noite será assinado pela chef Angela Sicilia com um menu em quatro etapas.

Para Andréa, a circulação de diversas linguagens artísticas é fundamental: “Como artista plástica e curadora, compreendo que esses espaços de circulação oferecem uma oportunidade extraordinária de troca de experiências, além de uma plataforma para a inovação artística. Ao incluir diferentes formas de expressão, ampliamos o alcance do evento e proporcionamos ao público uma rica e variada experiência estética”, afirma.

A presidente do Rotary Club Belém das Artes, a cantora lírica Patrícia Oliveira, que também será uma das atrações do evento, reforça o convite para uma noite de criatividade e generosidade: “O Amazon Arte visa não apenas destacar talentos locais, mas também promover a solidariedade, destinando os recursos arrecadados a projetos de educação e inclusão social, além de apoiar a erradicação da poliomielite por meio do Rotary Internacional.”

Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Eventbrite ou diretamente no link da bio do Instagram @rcdebelemdasartes, além do telefone (91) 99251-8988: “Além disso, incentivamos a divulgação nas redes sociais para que mais pessoas possam contribuir e apreciar a variedade de expressões artísticas que estarão à disposição”, finaliza Andréa.

Serviço:

Evento: Leilão de Arte Beneficente Amazon Arte II

Data: 9 de maio de 2025 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Restaurante Famiglia Sicilia – Av. Conselheiro Furtado, 1420, Belém (PA)

Ingressos: Plataforma Eventbrite