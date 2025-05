Desenhos feitos por estudantes da Seduc são destaque em exposição virtual

Desenhos produzidos por estudantes da rede estadual de ensino do Pará são o destaque de uma exposição virtual lançada no site da rede Uma Concertação pela Amazônia, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A mostra é um desdobramento da exposição homônima realizada em novembro de 2024, durante o evento "Amazônia e Novas Economias", promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), em Belém.

A iniciativa surgiu a partir do concurso de desenhos "Cores do Futuro", promovido pela Seduc para selecionar ilustrações criadas por alunos da rede pública para compor materiais didáticos da secretaria. Mais do que um processo seletivo, o concurso foi concebido como um convite para que os jovens expressassem, por meio da arte, suas emoções, vivências e esperanças sobre o futuro da Amazônia.

"Essa exposição virtual nasceu de um concurso realizado pela Seduc para que os nossos estudantes apresentassem ideias e propostas por meio de desenhos com temática ambiental. Essas obras foram selecionadas para ilustrar materiais pedagógicos, como o caderno de Educação Ambiental. Já estamos na segunda edição do concurso, e agora os desenhos compõem essa exposição em parceria com a rede Uma Concertação pela Amazônia", explica Mauro Tavares, coordenador de Educação Ambiental da Seduc.

A exposição reúne 23 obras, cada uma acompanhada por um áudio explicativo gravado pelos próprios autores. A proposta oferece uma experiência sensível e imersiva, ao permitir que o público compreenda as interpretações dos estudantes e o significado por trás de cada ilustração, enriquecendo a narrativa visual com uma dimensão pessoal.

"Esses desenhos refletem o posicionamento, as ideias e percepções dos nossos estudantes sobre as questões ambientais. São obras belíssimas, e convidamos todos a acessarem o site da Uma Concertação pela Amazônia para conferir a exposição e ouvir, na voz dos próprios autores, as mensagens transmitidas em suas criações", reforça Tavares.

Mais do que destacar o talento e a criatividade dos jovens paraenses, a exposição reafirma o papel fundamental da educação na construção de um futuro sustentável. A iniciativa também valoriza a escuta ativa da juventude, tornando os estudantes protagonistas nas discussões sobre o presente e o futuro da Amazônia — e, por extensão, do planeta.

Educação Ambiental nas escolas

Desde o primeiro bimestre de 2024, a Secretaria de Estado de Educação do Pará passou a oferecer, de forma obrigatória, o componente curricular de Educação Ambiental em todas as etapas de ensino da rede estadual. A proposta também pode ser adotada pelos municípios, com base na Política de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima.

Segundo a Seduc, o Pará é pioneiro na implementação de um componente obrigatório voltado à sustentabilidade, o que incentiva o engajamento estudantil em temas fundamentais para o estado. A medida também fortalece o papel do Pará como sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em 2025.

Para acessar a exposição virtual Cores do Futuro, clique aqui

A rede - Uma Concertação pela Amazônia é uma rede ampla, diversa e plural de pessoas, instituições e empresas formada para buscar soluções para a conservação e o desenvolvimento sustentável desse território e a melhoria da qualidade de vida daqueles que vivem nele.

A iniciativa é um desdobramento do projeto Amazônia Possível, movimento do setor empresarial brasileiro criado em 2019 para levar à COP15 (realizada em Madri, Espanha) propostas concretas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O movimento foi apoiado pela Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, Rede Brasil do Pacto Global, Sistema B e Instituto Arapyaú.